George Tuţă: Primăria Sectorului 1 nu închide Piaţa Domenii, ci florăriile construite ilegal pe trotuar vor fi demolate
Primăria Sectorului 1 nu închide Piaţa Domenii, ci florăriile construite ilegal pe trotuar vor fi demolate, a anunţat edilul George Tuţă, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„FALS! Nu închidem Piaţa Domenii! REALITATE: în Piaţa Domenii, florăriile construite ilegal pe trotuar vor fi demolate, în baza autorizaţiilor emise de Primăria Municipiului Bucureşti. Lucrările sunt urgente şi pentru că acolo trebuie să înceapă intervenţia Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A la conductele din zonă”, a scris George Tuţă, miercuri, pe Facebook.
El a spus că a fost miercuri în zonă, a vorbit cu oamenii şi i-a asigurat că activitatea pieţei va continua în condiţii normale şi autoritatea locală căută soluţii pentru relocarea tuturor comercianţilor care au contracte legale cu administraţia Sectorului 1 şi doresc continuarea activităţii.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.