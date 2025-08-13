George Tuţă: Primăria Sectorului 1 nu închide Piaţa Domenii, ci florăriile construite ilegal pe trotuar vor fi demolate

Primăria Sectorului 1 nu închide Piaţa Domenii, ci florăriile construite ilegal pe trotuar vor fi demolate, a anunţat edilul George Tuţă, transmite Agerpres.

„FALS! Nu închidem Piaţa Domenii! REALITATE: în Piaţa Domenii, florăriile construite ilegal pe trotuar vor fi demolate, în baza autorizaţiilor emise de Primăria Municipiului Bucureşti. Lucrările sunt urgente şi pentru că acolo trebuie să înceapă intervenţia Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A la conductele din zonă”, a scris George Tuţă, miercuri, pe Facebook.

El a spus că a fost miercuri în zonă, a vorbit cu oamenii şi i-a asigurat că activitatea pieţei va continua în condiţii normale şi autoritatea locală căută soluţii pentru relocarea tuturor comercianţilor care au contracte legale cu administraţia Sectorului 1 şi doresc continuarea activităţii.