Marco Rubio le cere diplomaţilor americani să lanseze o campanie de lobby împotriva legii serviciilor digitale din Uniunea Europeană

Administraţia preşedintelui Donald Trump le-a cerut diplomaţilor americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi o opoziţie faţă de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, despre care Washingtonul spune că înăbuşă libertatea de exprimare şi impune costuri companiilor de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Într-o telegramă datată 4 august, semnată de secretarul de stat american Marco Rubio, Departamentului de Stat susţine că UE urmăreşte restricţii „nejustificate” asupra libertăţii de exprimare prin eforturile sale de combatere a discursului instigator la ură şi a dezinformării, iar DSA înăspreşte şi mai mult aceste limitări.

DSA este o lege europeană istorică menită să facă mediul online mai sigur şi echitabil, obligând giganţii tehnologici să depună mai multe eforturi pentru a combate conţinutul ilegal, inclusiv discursul instigator la ură şi materialele cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Trump a făcut din combaterea cenzurii – în special ceea ce consideră a fi sufocarea vocilor conservatoare online – o temă majoră a administraţiei sale. Înalţi oficiali americani, inclusiv vicepreşedintele JD Vance, s-au concentrat asupra oficialilor şi reglementărilor din UE, acuzând o „cenzurare” a americanilor, reproş pe care Uniunea Europeană îl respinge.

Telegrama, al cărei titlu o descria ca o „cerere de acţiune”, a însărcinat diplomaţii americani din ambasadele SUA din Europa să interacţioneze în mod regulat cu guvernele UE şi autorităţile de servicii digitale pentru a transmite preocupările SUA cu privire la DSA şi costurile financiare pentru companiile de tehnologie americane.

„Postările ar trebui să îşi concentreze eforturile pentru a consolida sprijinul guvernului gazdă şi al altor părţi interesate pentru a abroga şi/sau modifica DSA sau legile UE sau naţionale conexe care restricţionează exprimarea online”, se arată în telegramă în secţiunea sa privind obiectivele, referindu-se la misiunile diplomatice ale SUA.

Mesajul le oferă sugestii specifice diplomaţilor americani cu privire la modul în care legislaţia UE ar putea fi modificată şi punctele de discuţie care să îi ajute să îşi susţină argumentul.

Solicitat de Reuters, Departamentul de Stat nu a făcut comentarii. Biroul şefei departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

În martie, şefii departamentelor antitrust şi de tehnologie din UE le-au spus aleşilor americani că DSA urmăreşte menţinerea pieţelor digitale deschise şi nu vizează giganţii tehnologici americani.

Comisia Europeană a respins, de asemenea, speculaţiile conform cărora regimul de reglementare tehnologică de referinţă al UE ar putea fi inclus în negocierile UE-SUA. „Legislaţia noastră nu va fi modificată. DMA (Digital Marketing Act – n.r.) şi DSA nu sunt pe masa negocierilor comerciale cu SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-o conferinţă de presă zilnică.

Ordinul adresat diplomaţilor americani marchează o accelerare a eforturilor administraţiei de a promova ceea ce numeşte „tradiţia americană a libertăţii de exprimare”, o politică ce a adăugat fricţiuni la relaţia deja tensionată a SUA cu aliaţii europeni.

Această politică a ieşit în evidenţă în februarie, când Vance i-a uimit pe liderii europeni acuzându-i – la o conferinţă cunoscută de obicei pentru demonstraţiile de unitate transatlantică – de faptul că cenzurează discursul unor grupuri precum partidul de dreapta AfD din Germania şi că regresează în ceea ce priveşte democraţia.

În timpul vizitei sale, Vance s-a întâlnit apoi cu liderii AfD – clasificat de serviciul de informaţii interne al Germaniei drept un grup extremist -, care a devenit cel mai mare partid de opoziţie al ţării după alegerile din februarie.

Trump şi aliaţii săi republicani au acuzat în repetate rânduri administraţia fostului preşedinte democrat Joe Biden că încurajează suprimarea libertăţii de exprimare pe platformele online, afirmaţii care s-au concentrat pe eforturile de a stopa afirmaţiile false despre vaccinuri şi alegeri.

Curtea Supremă a SUA a decis anul trecut că niciun contact al administraţiei Biden cu companiile de social media nu a încălcat protecţia libertăţii de exprimare prevăzută de Primul Amendament din Constituţia Americii.

Directiva Departamentului de Stat le-a ordonat diplomaţilor americani să investigheze orice acuzaţii de cenzură, pe care le-a descris ca „orice eforturi guvernamentale de a suprima formele protejate de exprimare sau de a constrânge companiile private să facă acelaşi lucru”, adăugând că ar trebui acordată prioritate oricăror incidente care afectează cetăţenii şi companiile americane.

Exemplele ar putea include arestări, procese, confiscări de proprietăţi şi suspendări online, se arată în comunicat.