Luci, puiul ursoaicei ucisă după ce a omorât un motociclist italian pe Transfăgărășan, a ieșit din carantină / Îngrijirea unui singur pui de urs costă 6.000 de euro anual la Sanctuarului de urși Libearty din Zărnești

Luci, puiul ursoaicei care a ucis un turist italian luna trecută pe Transfăgărășan, a pășit în libertate pentru prima dată după ce a fost capturat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Ursul a fost eliberat recent într-un țarc natural, în cadrul Sanctuarului de urși Libearty din Zărnești.

Luci a fost primit de alți doi ursuleți, Barbara și Titzian, a căror prezență îl va ajuta în procesul de recuperare.

„Luci a ieșit din carantină după mai bine de două săptămâni de supraveghere medicală strictă și, evident, mâncare adecvată, vitamine, perfuzii, tot ce a trebuit să îndure în această perioadă pentru a se repune pe picioare, pentru că atunci când a fost găsit știm cu toții că nu era într-o stare foarte bună. Acum el a ajuns într-un țarc exterior special amenajat în pădurea sanctuarului pentru puiuții de sub un an”, a explicat vicepreședintele Asociației Milioane de Prieteni, Paula Ciotloș.

Reamintim că luna trecută, un turist italian și-a pierdut viața pe Transfăgărășan după ce s-a apropiat de o ursoaică cu trei pui, încercând să îi hrănească și să își facă un selfie.

Ulterior, ursoaica a fost împușcată de autorități, iar dintre cei trei pui rămași, doar unul a fost găsit și capturat în siguranță. Puiul a fost adus la sanctuarul din Zărnești.

Reprezentanții sanctuarului spun că îngrijirea unui singur pui de urs costă 6.000 de euro anual, iar la Zărnești sunt 129 de exemplare, cele mai multe de vârstă adultă.