LIVE Guvernul Bolojan își asumă răspunderea luni, în Parlament, pe Pachetul doi de măsuri fiscale, inclusiv reforma pensiilor magistraților / Măsurile care vizează administrația locală, amânate din cauza neînțelegerilor din coaliție / PNL, avertisment despre ruperea coaliției

Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să-și asume răspunderea luni, de la ora 19.00, în Parlament, pe Pachetul doi de măsuri fiscale, care cuprinde cinci proiecte, inclusiv reforma pensiilor magistraților. Inițial, acest pachet trebuie să includă și reforma administrației locale, însă acesta a fost amânat din cauza neînțelegerilor din coaliție. Ședința Parlamentului va fi precedată de o ședință de Guvern, în care Executivul va adopta forma finală a proiectelor, respectiv în forma inițială propusă sau cu acceptarea unor amendamente ale parlamentarilor. G4Media transmite LIVE ședința Parlamentului și principalele momente ale zilei, marcată de tensiunile din coaliție.

Ora 17.12: Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni că declarația baronului Paul Stănescu privind ieșirea de la guvernare îi aparține doar acestuia și că nu se pune această problemă. Detalii aici.

Ora 17.07: Coaliţia de guvernare trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spune preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că acesta nu a ameninţat cu demisia, doar a cerut susţinere pentru reforme.

Liderul UDMR afirmă că decizia restructurării aparatului bugetar trebuie luată neapărat, „dar cu cap, gândit și măsurat de mai multe ori”, pentru că „nimeni nu vrea să pedepsească pe nimeni”. Kelemen subliniază că tăierea posturilor nu înseamnă reformă, dar apreciază că e obligatoriu să existe o limitare în privința „anvelopei salariale” din sistemul bugetar care în loc să scadă e tot în creștere.

Ora 16.20: Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că este „absolut de acord” cu ceea ce a spus duminică președintele Nicușor Dan, că atunci când iei măsuri sub presiunea timpului mai faci și greșeli, adică „graba strică treaba”. Sorin Grindeanu a precizat că PSD este de acord cu reforma administrației, dar nu cu măsuri luate peste noapte.

„PSD consideră această reformă a fi absolut necesară. Sunt absolut de acord cu ce a spus președintele Nicușor Dan ieri: că atunci când iei măsuri sub presiunea timpului mai faci și greșeli, adică graba strică treaba.

Vrem cu toții să facem această reformă dar mai vrem ceva: să fie echitabilă, să se aplice acealeași reguli de sus până jos pentru toată lumea, decizia să fie transparentă, să nu fie luată peste noapte. două criterii: să luăm parteneri administrația locală în acest demers și să facem acest proces astfel încât în câteva luni să nu ne trezim cu hotărâri judecătorești de reîncadrare pe post”, a susținut Sorin Grindeanu. Continuarea aici.

Ora 15.58: Ședința de Guvern a fost amânată pentru ora 17.00.

Ora 15.24: Un amendament USR care interzice bonusurile la autoritățile autonome, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE, ANCOM, în următorii trei ani a fost acceptat în coaliție, potrivit surselor G4Media.

Ora 14.59: SURSE Impozitul pe cifra de afaceri a companiilor mari rămâne în vigoare, coaliția a acceptat un amendament al PSD / Veteranii de război și părinții în concediu de creștere a copilului rămân plătitori de contribuții de sănătate

Ora 14.33: Ședința de Guvern va începe la ora 16.30, a anunțat Biroul de presă al Executivului.

Ora 14.12: Mircea Abrudean (PNL): Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru. Sunt optimist din fire

Ora 13.10: Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat luni într-o conferință de presă că partidul extremist vrea să depună patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. El a spus că AUR va depunde moțiune de cenzură pe patru din cele cinci proiecte legislative pe care guvernul își asumă răspunderea în fața Parlamentului, singurul exceptat fiind reforma pensiilor magistraților. Detalii aici.

Ora 11.43: Posibilă criză guvernamentală? Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia dacă liderii coaliției nu îi aprobă reforma administrației locale. Lider politic: 80% o va face dacă PSD și UDMR refuză concedierile la stat, pentru că toată sarcina austerității cade pe mediul privat

Ora 11.38: PSD vrea să nu fie eliminat impozitul pe cifra de afaceri (IMCA), în ciuda faptului că Guvernul a propus înlocuirea acestuia cu o taxă pe afiliați. PSD vrea păstrarea atât a IMCA, cât și a taxei pe afiliați, scrie Economedia.

PSD propune și un impozit special pe locuințele și mașinile scumpe.

Ora 11.15: Amendamentele USR la pachetul 2 de măsuri:

•⁠ ⁠Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.

•⁠ ⁠Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.

•⁠ ⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.

•⁠ ⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare. Asta presupune cheltuieli suplimentare și, deși e o perioadă de restrângeri bugetare aici, ne costă mai mult dacă nu facem aceste monitorizări: decese sau intervenții medicale mai scumpe când e prea târziu.

•⁠ ⁠Eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social. Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile.

Ora 10.51: PSD a depus o serie de amendamente la Pachetul doi de măsuri, între care scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului, dar și a personalului monahal din toate cultele recunoscute. De asemenea, se propune reintroducerea scutirii de CASS pentru veteranii de război, invalizii de război şi văduvele de război.

În schimb, PSD vrea introducerea ogligației de plată a CASS pentru: „refugiații ucraineni, migranții și apatrizii, pentru toate sumele acordate de statul român”.

Ora 10.00: Ciprian Ciucu (PNL): Reducerea cu 45% a plafonului maxim de posturi în administrație înseamnă o reducere efectivă de 10% a posturilor ocupate / „Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire să o relanseze economic. Altfel…”

Articolul inițial: Guvernul a avut vineri o ședință în care a adoptat cele cinci proiecte și a decis amânarea până duminică a celui privind administrația locală. Duminică a avut loc o ședință a coaliției în care PNL pe de o parte și PSD și UDMR, de cealaltă, nu au reușit să ajungă la un acord privind reforma administrației locale.

Ulterior, Biroul de presă al Guvernului a anunțat oficial că luni, începând cu ora 16:00, va avea loc o ședință la Palatul Victoria, iar începând cu ora 19:00 premierul Ilie Bolojan va participa la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată în contextul angajării răspunderii Guvernului asupra:

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

– Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De fapt, vor avea loc cinci ședințe ale Plenului reunit al Parlamentului pentru ca Guvernul să își asume răspunderea separat pe fiecare proiect. Executivul a recurs la această soluție pentru ca, în cazul în care unul din proiecte pică la Curtea Constituțională, să nu fie afectat întreg pachetul de măsuri.

Partidul extremist AUR a anunțat deja că va depune cinci moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, pentru fiecare asumare de răspundere.

Pașii asumării răspunderii Guvernului în Parlament