AUR anunță patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: atacă toate reformele, mai puțin la pensiile magistraților

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat luni într-o conferință de presă că partidul extremist vrea să depună patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. El a spus că AUR va depunde moțiune de cenzură pe patru din cele cinci proiecte legislative pe care guvernul își asumă răspunderea în fața Parlamentului, singurul exceptat fiind reforma pensiilor magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Peiu a spus că asumarea răspunderii guvernului concomitent pe cinci proiecte ar însemna un atac la democrație și renunțarea la separarea puterilor în stat.

Pentru a putea depune o moțiune de cenzură, AUR are nevoie și de semnături de la SOS și POT, celelalte partide extremiste.

În curs de actualizare