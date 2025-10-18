Neymar nu este un exemplu pentru nimeni, spune Emerson Leao, campion mondial cu Brazilia în 1970

Cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026, cazul Neymar continuă să animeze dezbaterile din Brazilia. Emerson Leao, campion mondial în 1970 cu Seleçao, are o părere foarte clară în această privinţă, relatează News.ro.

La 17 octombrie 2023, Neymar a disputat ultimul său meci cu Brazilia, împotriva Uruguayului. Aşadar au trecut aproape doi ani de când jucătorul cu 128 de selecţii nu a mai îmbrăcat tricoul galben. La câteva luni de la Cupa Mondială din 2026, cazul fostului jucător al Barcelonei şi PSG, actualmente accidentat, continuă să animeze dezbaterile.

Dacă selecţionerul Carlo Ancelotti s-a arătat diplomat săptămâna trecută, Emerson Leao a avut, într-un interviu acordat ESPN şi preluat de AS, o opinie foarte clară în acest sens: „Neymar nu este un exemplu pentru nimeni”.

Fostul portar al Seleçao (80 de selecţii), campion mondial în 1970 înainte de a participa la Cupele Mondiale din 1974, 1978 şi 1986, a avut ocazia să-l întâlnească pe Neymar în timpul carierei sale de antrenor „A început ca un jucător formidabil. Îmi amintesc că într-o zi, când jucam împotriva lui Santos, el a ieşit. L-am întâlnit şi i-am spus: „Ascultă, băiete, vom avea nevoie de tine pentru Cupa Mondială. Ai grijă de tine.” Şi asta este singurul lucru pe care nu l-a făcut. (…) În mintea lui, când începe o acţiune, ştie ce va face, dar nu mai reuşeşte. Nu mai reuşeşte. Nu mai are aceeaşi reacţie musculară. Nu mai are aceeaşi secvenţă de antrenament. Nu mai este acelaşi sportiv.”