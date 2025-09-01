PNL: Reducerea cu 45% a plafonului maxim de posturi în administrație înseamnă o reducere efectivă de 10% a posturilor ocupate / „Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire să o relanseze economic. Altfel…”

PNL a precizat, luni, că reducerea cu 45% a plafonului maxim de posturi în administrație înseamnă o reducere efectivă de 10% a posturilor ocupate, adică circa 13.000 de angajați.

„Ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simț! Dacă Coaliția de Guvernare nu poate face astfel de reforme structurale simple, cum să își propună altele de un impact mai mare?

Ceea ce știm astăzi este că 5 din cele 6 pachete vor trece săptămâna aceasta.

Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”, se arată în comunicatul PNL.

Reacția liberalilor vine după ce partidele din coaliție nu au putut să ajungă la un acord, duminică, pe proiectul privind reforma în administrația publică locală.

Prin urmare, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, doar pe 5 din cele 6 proiecte din pachetul doi de măsuri.

Comunicatul PNL integral:

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐣𝐚𝐧 𝐬̦𝐢 𝐏𝐍𝐋 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐳𝐚̆ 𝐬𝐚̆ 𝐯𝐚̆ 𝐦𝐢𝐧𝐭𝐚̆. 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐍𝐔 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐟 𝐢̂𝐧 𝐨𝐜𝐡𝐢

Partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea EFECTIVĂ de posturi este de 10%. Nu de 25% sau 45% cum s-a spus în presă.

✅ Pe scurt:

1️⃣ O primărie sau un consiliu județean are un plafon maxim de posturi, în funcție de numărul de locuitori. Cumulat, la nivel național vorbim de 180.000 de posturi, rotunjit.

2️⃣ Sunt primării/consilii județene care nu și-au construit organigramele la plafonul maxim. Astfel, astăzi, numărul total de posturi stabilite prin organigramele autorităților locale este de 158.500 de posturi, rotunjit.

Se observă că numărul de posturi înființate prin organigrame este cu aproximativ 23% mai mic decât plafoanele maxime stabilite.

⚠️ Concluzie: o reducere cu 25% a plafoanelor maxime nu ar avea niciun efect în administrație. S-ar referi la posturi care nici măcar nu au fost înființate/ocupate.

3️⃣ Nu toate posturile din organigrame sunt ocupate. Numărul de posturi ocupate în administrațiile locale este de 127.500, rotunjit. Raportat la punctul 1, la plafonul maxim, acestea reprezintă 68%. Asta înseamnă o diferență de 32%, în medie.

Concluzie: reducerea efectivă de personal în administrațiile locale are efecte de la o scădere de 30% a plafonului maxim.

✅ Pe scurt: dacă agreăm să scădem POSTURILE OCUPATE cu cca. 10%, plafonul maxim trebuie scăzut cu 40%. În valori nominale, vorbim de un impact de cca. 13.100 de posturi ocupate reduse.

𝐎 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟒𝟎 𝐬𝐚𝐮 𝟒𝟓% 𝐫𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐏𝐋𝐀𝐅𝐎𝐍𝐔𝐋 𝐌𝐀𝐗𝐈𝐌 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋, 𝐧𝐮 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚̆ 𝐮𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐜𝐚̂𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐚̂𝐭 𝐫𝐞𝐳𝐨𝐧𝐚𝐛𝐢𝐥. 𝐀𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥, 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫.

4️⃣ Având în vedere că fiecare unitate administrativă și-a stabilit organigrama independent, inclusiv posturile ocupate, efectele posibilei reduceri cu 40% a plafonului maxim vor fi diferite de la o administrație la alta. Într-o bună parte dintre primării (50%, estimativ) NU VOR AVEA LOC reduceri de personal. În celelalte, reducerea de personal ar putea fi între 1–2% și 20%.

✅ Pe scurt:

➡ La o reducere a plafonului de bază cu 25%, niciun post ocupat nu este restructurat;

➡ La o reducere de 40% din plafonul maxim legal, cât a propus PNL, cca. 10% din posturi vor fi restructurate (coaliția își asumase 20%);

➡ În valori nominale, este vorba despre cca. 13.000 de posturi ocupate.

Este un moment de evaluare pentru fiecare primărie care ar trebui să facă reduceri, comparativ cu primăriile din localități asemănătoare unde personalul este dimensionat corect.

Ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simț! Dacă Coaliția de Guvernare nu poate face astfel de reforme structurale simple, cum să își propună altele de un impact mai mare?

