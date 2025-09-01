SURSE Impozitul pe cifra de afaceri a companiilor mari rămâne în vigoare, coaliția a acceptat un amendament al PSD / Veteranii de război și părinții în concediu de creștere a copilului rămân plătitori de contribuții de sănătate

Impozitul pe cifra de afaceri a companiilor mari rămâne în vigoare după ce coaliția a acceptat luni un amendament al PSD, au declarat pentru G4Media surse politice. Pe de altă parte, un alt amendament PSD, care voia ca veteranii de război și părinții aflați în concediul de creștere a copilului să nu plătească contribuția de sănătate (CASS) nu a fost acceptat de premierul Bolojan, potrivit acelorași surse.

Eliminarea taxei pe cifra de afaceri, dur criticate de mediul de business, era prevăzută în pachetul 2 de măsuri de reformă.

Cu toate acestea, PSD a depus un amendament în interiorul coaliției, cerând să nu fie eliminat impozitul pe cifra de afaceri (IMCA), în ciuda faptului că Guvernul a propus înlocuirea acestuia cu o taxă pe afiliați. PSD vrea păstrarea atât a IMCA, cât și a taxei pe afiliați.

Prin Legea 296/2023, contribuabilii care au înregistrat în anul precedent o cifră de afaceri ajustată mai mare de 50 milioane de euro sunt obligați să plătească impozit pe profit, depășind un prag minim denumit impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA).

Cota de impunere aplicată asupra cifrei de afaceri ajustate este de 1% pentru societățile comerciale, 2% pentru instituțiile de credit în perioada 2024-2025, iar începând cu anul 2026, aceasta se menține la 1%. În același timp, pentru societățile active în domeniile petrol și gaze naturale, cota este de 0,5%, potrivit companiei de consultanță Forvis Mazars.

În situația în care impozitul pe profit, calculat înainte de deducerea unor categorii de credite fiscale, va fi mai mic decât valoarea IMCA, sau dacă contribuabilul înregistrează pierdere fiscală, acesta va plăti impozitul la nivelul IMCA.

În România, există aproximativ 1.000 de societăți active cu o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane de euro, care trebuie să analizeze impactul noi legislații. Dintre acestea, cele mai multe fac parte din grupuri multinaționale și naționale.

PSD a cerut prin amendamente depuse la pachetul 2 de măsuri scutirea de la plata contribuției de sănătate a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului, dar și a personalului monahal și a veteranilor de război.