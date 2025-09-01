Grindeanu: Sunt absolut de acord cu ce a spus președintele Nicușor Dan, că atunci când iei măsuri sub presiunea timpului mai faci și greșeli, adică graba strică treaba / Suntem de acord cu reforma administrației, dar nu cu măsuri luate peste noapte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că este „absolut de acord” cu ceea ce a spus duminică președintele Nicușor Dan, că atunci când iei măsuri sub presiunea timpului mai faci și greșeli, adică „graba strică treaba”. Sorin Grindeanu a precizat că PSD este de acord cu reforma administrației, dar nu cu măsuri luate peste noapte.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„PSD consideră această reformă a fi absolut necesară. Sunt absolut de acord cu ce a spus președintele Nicușor Dan ieri: că atunci când iei măsuri sub presiunea timpului mai faci și greșeli, adică graba strică treaba.

Vrem cu toții să facem această reformă dar mai vrem ceva: să fie echitabilă, să se aplice acealeași reguli de sus până jos pentru toată lumea, decizia să fie transparentă, să nu fie luată peste noapte. două criterii: să luăm parteneri administrația locală în acest demers și să facem acest proces astfel încât în câteva luni să nu ne trezim cu hotărâri judecătorești de reîncadrare pe post”, a susținut Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a menționat că toți membrii coaliției au fost de acord cu această reformă, dar „nu putem să trecem peste noapte de la 25% la 40%”.

„Propunerea noastră a fost să facem toate aceste lucruri măsurând de două ori și apoi tăind, nu având marți o decizie în coaliție și peste 2 zile să schimbăm deciziile. (…) În acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, este mai important să avem consens dacă vrem să mergem înainte”, a susținut Grindeanu.

Întrebat dacă în acest context este posibil ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze, președintele interimar al PSD a replicat: „Nu mi-aș dori să intrăm în această zonă, dar mi-aș dori să lucrăm după aceste principii și cred că sunt lucruri de bun simț”.

Grindeanu a mai precizat că sunt câteva lucruri care nu au fost acceptate dintre amendamentele la Pachetul doi, spre surprinderea sa, respectiv eliminarea CASS pentru veterani, invalizi, deținuți politici, indemnizații pentru mame, pentru călugări.

„Sunt lucruri care nu au impact major asupra bugetului de stat, sunt lucruri care țin de dreptate, de recunoștință a societății”, a adăugat acesta.

PSD va iniția un proiect de lege care să cuprindă aceste măsuri și care va fi depus săptămâna viitoare în Parlament.

„Parte din acest proiect e dată de anumite reglaje pentru persoanele cu dizabilități. Sunt lucruri care au dispărut și care trebuie corectate și vor fi corectate prin proiectul de lege și care sunt convins că va fi votat inclusiv de partide din coaliție care azi par că se opun.

Nu cred că parlamentarii PNL se pot opune la eliminarea CASS pentru deținuții politici”, a adăugat Grindeanu.