Mircea Abrudean (PNL): Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru. Sunt optimist din fire

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că „vocea raţiunii” va prevala şi că actuala coaliţie de guvernare va continua cu Ilie Bolojan în funcţia de premier, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În general, sunt optimist din fire. Am făcut parte din mai multe coaliţii, în ultimii cinci ani. Am văzut destul de multe declaraţii, afirmaţii, ieşiri publice din interiorul coaliţiei, care sunt oarecum normale. Cred, în continuare, că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru, cred în vocea raţiunii şi în argumentele pe care domnul Bolojan le prezintă în cadrul şedinţelor coaliţiei, şedinţe care s-au reluat şi, după cum vedem, lucrurile s-au repus în mişcare. Avem acest blocaj pe pachetul de administraţie, în acest moment. Le avem pe celelalte cinci pachete, care astăzi vor veni la plenul reunit pentru angajarea răspunderii Guvernului. Eu cred că şi pe pachetul de administraţie, în urma discuţiilor pe argumente, vom avea o soluţie similară într-un termen cât mai rapid. Sigur că nu am participat la discuţie, nu pot să mă pronunţ dacă premierul Bolojan a vorbit despre demisie”, a afirmat Abrudean, luni, la Senat.

Preşedintele Senatului a menţionat, totodată, că un premier are „toate motivele să renunţe” dacă nu poate pune în aplicare măsurile din programul de guvernare votat în Parlament.

„Dacă aş fi fost la discuţie, probabil că puteam să mă pronunţ mai bine. Domnul Bolojan a vorbit, de principiu, şi săptămânile trecute. În momentul în care ai un program de guvernare, care prevede nişte măsuri, votat în Parlament de această coaliţie, şi constaţi la un moment dat că nu reuşeşti să-l pui în aplicare, înseamnă că ai toate motivele să renunţi. Deci nu este pentru prima dată când domnul Bolojan poate vorbi despre demisie. Nu cred că se va ajunge. Cred că toate partidele din coaliţie merg pe această voce a raţiunii, pot să înţeleg argumentele, pot să înţeleg părerile diferite, dar cred că toată lumea ajunge la aceeaşi concluzie: că este nevoie de măsuri şi în zona administraţiei locale”, a explicat Abrudean.

Referindu-se la numărul de posturi care ar trebui reduse în administraţia locală, Abrudean a explicat: „Este o diferenţă. Vorbim de numărul de posturi ocupate. Nu ne raportăm la cât prevede maxim legislaţia să ai în grila de funcţii, nici pe ceea ce prevede organigrama, ci pe ceea ce ai. Pentru că, dacă până la acest moment nu ai ocupat toate posturile, înseamnă că nu ai nevoie de ele. Asta este realitatea şi cred că prin propunerea PNL, respectiv a premierului Bolojan, de reducere cu 10% efectiv a numărului de posturi ocupate nu va fi afectată administraţia în privinţa eficienţei”.