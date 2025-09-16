Marius Budăi: Le cer celor de la PNL şi USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească preţurile la alimente şi ce înţelegere au cu marii retaileri / PSD are planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea la alimentele de bază

PSD are planul B dacă premierul Ilie Bolojan nu va prelungi plafonarea la alimentele de bază, a afirmat marţi deputatul social-democrat Marius Budăi, fost ministru al Muncii, transmite Agerpres.

„Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creşterii speculative a preţurilor la cele 17 alimente de bază! Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor creşte preţurile la alimentele esenţiale! Asta înseamnă sărăcirea cetăţenilor români cu venituri mici şi creşterea profiturilor pentru marile lanţuri de magazine”, a scris Marius Budăi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta punctează că PSD nu va permite creşterea preţurilor la alimente.

„Le cer celor de la PNL şi USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească preţurile la alimente şi ce înţelegere au cu marii retaileri. Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale şi anti-naţionale în aceste momente şi aşa dificile? Eu le spun că nu au fost votaţi de retaileri, ci de cetăţenii români. Şi le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea”, a spus Budăi.

Context: Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a prezentat sâmbătă pe rețelele sociale ”zvonul” că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Premierul Ilie Bolojan ia în calcul să elimine această plafonare care a fost temporară, potrivit informațiilor G4Media. Purtătoarea de cuvânt a guvernului a declarat pentru G4Media că decizia de a nu mai prelungi plafonarea adaosului a fost luată deja de coaliția de guvernare.

”Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților. Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru G4Media.

Grindeanu a anunțat în postarea citată că va cere ”urgent” clarificări partenerilor de guvernare despre acest zvon.

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită până la data de 30 septembrie 2025 printr-o Ordonanţă de Urgenţă adoptată de precedentul guvern.