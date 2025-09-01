Sorin Grindeanu respinge ideea ieșirii PSD de la guvernare, lansată de baronul Paul Stănescu / Congresul PSD va fi în această toamnă / E fals că vreau să fiu șeful SIE

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni că declarația baronului Paul Stănescu privind ieșirea de la guvernare îi aparține doar acestuia și că nu se pune această problemă.

”Decizia intrării la guvernare au luat-o 5.000 de oameni din PSD. Tot ei vor decide dacă e vorba de vreo schimbare, dar nu se pune problema”, a spus Grindeanu într-o scurtă declarație, după ce Stănescu, care e secretarul general al PSD, a cerut ieșirea partidului de la guvernare din cauza reformei administrației locale cerută de premierul Ilie Bolojan.

Întrebat despre amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia, Grindeanu – el însuși fost prim-ministru, a spus: ”când ești în funcția de premier ești supus la foarte multe presiuni. De aceea spunem că ce trebuie să stea la baza coaliției e acordul politic de guvernare”.

”Ieri (la ședința coaliției – n.red.) nimeni nu s-a opus la reforma administrației publice. Doar că am cerut un cadru care să se aplice uniform tuturor. E vorba despre decizii care păreau luate pe repede înainte. Marți erau unele date, vineri alte date, aseară cu totul alte date. Nimănui nu îi e ușor să lucreze într-o coaliție cu 4 partide”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu a mai declarat că congresul PSD pentru alegerea conducerii va fi organizat ”în această toamnă”, după terminarea discuțiilor despre pachetele de reforme.

Întrebat dacă vra șefia Serviciului de Informații Externe (SIE), șeful PSD a spus: ”e fals”.