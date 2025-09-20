Liderul UDMR, despre menţinerea plafonării adaosului comercial: Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi / Inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11%

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este pentru menţinerea plafonării adaosului comercial pentru ca oamenii să se simtă protejaţi, adăugând că inflaţia a ajuns deja la 10 la sută şi ar putea depăşi 11 la sută în luna octombrie, transmite News.ro.

”Nu a fost o discuţie în coaliţie (despre menţinerea plafonării adaosului comercial – n.r.) (…) A fost o discuţie în Guvern, dar în coaliţie nu a existat o decizie. Pe de altă parte, când noi am crescut TVA, au crescut preţurile la energie, inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11%. Săptămâna viitoare vom lua în discuţie, eu sunt pentru a păstra această plafonare la adaosul comercial. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi (…)”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena 3.

Liderul UDMR a precizat că abia la începutul anului viitor s-ar putea vedea o stabilizare a inflaţiei.

”S-ar putea să vedem o stabilizare, s-ar putea să vedem după Anul Nou că lucrurile se vor aşeza. În acest moment, Guvernul, prin instituţiile guvernamentale, prin ministere trebuie să protejeze ministerele”, a spus Kelemen.

De asemenea, Kelemen Hunor a adăugat că al treilea pachet de măsuri ar trebui să intre în vigoare în acest an.

”Cred că, până la sfârşitul anului, al treilea pachet trebuie să intre în vigoare”, a declarat Kelemen Hunor.