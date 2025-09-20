G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Liderul UDMR, despre menţinerea plafonării adaosului comercial: Oamenii trebuie să simtă că…

supermarket magazin cumparaturi TVA preturi alimente
Foto: 17886239 © Viorel Dudau | Dreamstime.com

Liderul UDMR, despre menţinerea plafonării adaosului comercial: Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi / Inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11%

Articole20 Sep 0 comentarii

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este pentru menţinerea plafonării adaosului comercial pentru ca oamenii să se simtă protejaţi, adăugând că inflaţia a ajuns deja la 10 la sută şi ar putea depăşi 11 la sută în luna octombrie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Nu a fost o discuţie în coaliţie (despre menţinerea plafonării adaosului comercial – n.r.) (…) A fost o discuţie în Guvern, dar în coaliţie nu a existat o decizie. Pe de altă parte, când noi am crescut TVA, au crescut preţurile la energie, inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11%. Săptămâna viitoare vom lua în discuţie, eu sunt pentru a păstra această plafonare la adaosul comercial. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi (…)”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena 3.

Liderul UDMR a precizat că abia la începutul anului viitor s-ar putea vedea o stabilizare a inflaţiei.

”S-ar putea să vedem o stabilizare, s-ar putea să vedem după Anul Nou că lucrurile se vor aşeza. În acest moment, Guvernul, prin instituţiile guvernamentale, prin ministere trebuie să protejeze ministerele”, a spus Kelemen.

De asemenea, Kelemen Hunor a adăugat că al treilea pachet de măsuri ar trebui să intre în vigoare în acest an.

”Cred că, până la sfârşitul anului, al treilea pachet trebuie să intre în vigoare”, a declarat Kelemen Hunor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Kelemen, despre reducerile de personal din administraţie: Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă/ E greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile. De aceea analiza durează

Articole20 Sep • 31 vizualizări
0 comentarii

Reprezentanţii retailerilor au transmis în discuţia cu premierul că, principial, nu sunt de acord cu intervenţia statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial, însă ţinând cont de situaţia actuală se vor conforma deciziei

Articole19 Sep • 61 vizualizări
0 comentarii

Kelemen Hunor spune că nu a fost o decizie în coaliţie privind plafonarea preţului la alimentele de bază: Săptămâna viitoare asta va fi poziţia noastră, să păstrăm cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial

Articole18 Sep • 225 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.