Larry Ellison, cofondator al Oracle, l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om din lume

Elon Musk a pierdut titlul de ”cel mai bogat om din lume”, după ce averea cofondatorului Oracle, Larry Ellison, a consemnat o creştere explozivă în urma unor rezultate financiare spectaculoase ale companiei, transmite CNN, transmite News.ro.

Potrivit Bloomberg, averea lui Ellison a crescut cu 101 miliarde de dolari, ajungând la 393 de miliarde, depăşindu-l pe Musk, care deţine 385 de miliarde.

Creşterea fulminantă vine după ce Oracle a raportat marţi seara o cerere uriaşă pentru centrele sale de date, alimentată de boom-ul inteligenţei artificiale.

Acţiunile Oracle au urcat miercuri cu 41%, cel mai mare salt zilnic din 1992, apropiind compania de pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră.

CEO-ul Safra Catz a anunţat semnarea a patru contracte de miliarde de dolari şi a anticipat altele în perioada următoare.

Oracle a devenit un furnizor-cheie de infrastructură pentru companiile AI, semnând inclusiv un acord cu OpenAI pentru a furniza 4,5 gigawaţi de energie necesară software-ului său.

Analistul Ben Reitzes a numit cererea record de 455 miliarde de dolari pentru serviciile Oracle ca fiind ”uluitoare”.

Larry Ellison, în vârstă de 81 de ani, este cel mai mare acţionar individual al Oracle şi a atins acum cea mai mare creştere de avere într-o singură zi consemnată vreodată de Bloomberg Billionaires Index.

Musk, care a deţinut titlul din 2021, l-a pierdut temporar şi în trecut, în favoarea lui Bernard Arnault şi Jeff Bezos, dar a revenit de fiecare dată datorită investiţiilor în Tesla şi SpaceX.