Lando Norris face lumină în cazul scandalului provocat de McLaren la Monza

McLaren a inversat locurile ocupate de piloții săi la finalul cursei de la Monza după ce un ordin de echipă i-a impus lui Oscar Piastri să se lase depășit de coechipierul Lando Norris. La câteva zile de la incidentul care a ținut capul de afiș al weekendului trecut, Norris a vorbit deschis despre ceea ce se întâmplă în cadrul echipei de la Woking.

După weekendul de cursă de la Monza a reapărut termenul de „regulile papaya”, aluzie la strategia echipei McLaren de inversa locurile de pe podium ocupate de piloții săi.

S-a tot vorbit în spațiul public despre faptul că ar exista un document oficial cu regulile care trebuie respectate în sânul echipei McLaren.

Lando a clarificat imediat situația și a pus capăt zvonurilor despre existența unui document oficial.

„Nu mai există reguli papaya. Nu le-am avut niciodată. Nu are nici măcar o pagină, de fapt.

Este vorba doar despre corectitudine pentru mine și pentru Oscar. Nu aleg eu aceste lucruri, facem ceea ce credem că este corect pentru noi”, a precizat Norris pentru DAZN.

„Te gândești la o mulțime de lucruri (n.r. pe durata unei opriri la boxe atât de lungă, precum cea de la Monza).

Pare o perioadă lungă, chiar dacă este scurtă, dar e ceva în afara controlului meu. Nu e ceea ce vreau eu și nici echipa. Dar noi, ca echipă, am decis că trebuia corectat”, a adăugat Norris, citat de planetf1.com.

Pilotul britanic a avut o oprire la boxe de 5,9 secunde, spre deosebire de cea a lui Piastri care a durat 1,9 secunde.

După încheierea Marelui Premiu al Italiei, Oscar Piastri mai are 31 de puncte avans față de coechipierul Lando Norris.

„Nu, este încă prea devreme să mă gândesc la asta (n.r. la câte puncte are avans). Am încercat să fac cea mai bună treabă posibilă și asta a fost să termin pe locul 3”, a explicat Oscar Piastri.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1