Pariul riscant al RedBull în F1: „Ne așteptăm la multe nopți nedormite”

Anul 2006 va aduce o premieră pentru RedBull Racing: debutul ca producător de unități de propulsie, iar Laurent Mekies, directorul echipei, admite că viitorul apropiat va însemna „multe nopți nedormite” pentru inginerii din Milton Keynes.

RedBull Racing se pregătește de una dintre cele mai dificile tranziții din istoria sa recentă din Formula 1: în 2026 va trece la motoarele proprii, unele făcute în colaborare cu Ford.

Chestionat pe marginea acestui subiect important, Toto Wolff, șeful Mercedes F1, este de părere că rivalii de la RedBull au un adevărat Everest de escaladat.

„Red Bull are un Everest de escaladat”, a transmis Wolff, făcând referire la noul drum plin de provocări al echipei din Milton Keynes.

De altfel, Laurent Mekies este de acord cu ceea ce spune rivalul său din paddock.

„Cred că Toto are dreptate când spune că este un Everest de escaladat. Este cât se poate de nebunesc să iei decizia de a-ți face propria unitate de putere. Dar este genul de lucruri nebunești pe care le face RedBull – așa că e un sentiment bun.”

Laurent Mekies: „Ar fi o prostie să credem că putem fi imediat la nivelul lui Ferrari sau Mercedes”

Conducătorul francez a admis că RedBull Powertrains pornește de la zero, spre deosebire de rivalii cu experiență de zeci de ani în construcția motoarelor cum ar fi Ferrari sau Mercedes.

„Tipii ăștia fac asta de 90 de ani sau ceva de genul ăsta. Așa că ar fi o prostie din partea noastră să credem că vom veni aici și, chiar de la început, să fim la nivelul lui Ferrari sau Mercedes”, a transmis Laurent Mekies.

RedBull a renunțat la colaborarea cu Honda, iar niponii s-au reorientat și au apucat-o spre drumul numit Aston Martin (vor oferi motoare pentru Alonso și compania începând din 2026).

În aceste condiții, RedBull este pe cont propriu, mai mult decât atât va furniza motoare și pentru Racing Bulls, echipa soră din Formula 1.

„Va fi pusă la punct în stilul RedBull – la nivelul maxim posibil. O luăm pas cu pas. Încercăm să creștem cât mai repede posibil – atât PU, cât și structura care se află în jurul PU: oamenii, infrastructura.

Ne așteptăm la un an cu multă muncă grea, multe nopți nedormite anul viitor pentru a încerca să ajungem la nivelul potrivit.

Dar este o provocare care se simte foarte mult ca o provocare RedBull, și ne place asta”, a încheiat Mekies, citat de racingnews365.com.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

