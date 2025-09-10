G4Media.ro
Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților va efectua vizite la mai…

viol, abuz, acuzatii sexuale, violenta domestica, bataie, depresie, anxietate, singuratate, suferinta, tanara, fata, adolescenta abuzata, tinere, fete
Photo 187473770 © Tinnakorn Jorruang | Dreamstime.com

Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților va efectua vizite la mai multe direcţii pentru protecţia copilului din țară, în contextul numeroaselor sesizări primite ce vizează nerespectarea drepturilor copilului

Articole10 Sep 0 comentarii

O delegaţie a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii de la Camera Deputaţilor va face mai multe vizite, în următoarele zile, la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) din judeţe şi din Bucureşti pentru a verifica modul în care aceste instituţii îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege.

„Vă solicităm aprobarea efectuării unor vizite în perioada 10.09.2025 – 12.09.2025, de către o delegaţie a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) de la nivelul unor judeţe şi a Municipiului Bucureşti. Scopul acestor vizite este constatarea modului în care direcţiile menţionate anterior reuşesc să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute de lege şi elaborarea unui raport, în contextul numeroaselor sesizări adresate comisiei, cu privire la: nerespectarea drepturilor copilului la păstrarea legăturilor fireşti cu părintele la care minorul nu domiciliază în urma divorţului, precum şi nepunerea în aplicare a anumitor măsuri de către instituţiile abilitate pentru eliminarea suspiciunii de alienare parentală/ înstrăinare”, se arată în solicitarea membrilor comisiei adresată Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, transmite Agerpres.

Aceştia menţionează că desfăşurarea acestei activităţi în teren este absolut necesară pentru o documentare temeinică, imparţială şi completă, care să fundamenteze dezbaterile parlamentare şi să permită comisiei formularea unor recomandări şi concluzii relevante în raport cu prerogativele constituţionale şi regulamentare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

