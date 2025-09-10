Volodimir Zelenski propune europenilor „crearea unui sistem comun de apărare aeriană”, după incidentul cu dronele din Polonia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus aliaţilor săi europeni „crearea unui sistem comun de apărare aeriană”, după interceptarea mai multor drone care au intrat în spaţiul aerian polonez, considerând că a fost vorba despre o „ţintire deliberată” de către Rusia, transmite News.ro.

Polonia a anunţat miercuri că a doborât „obiecte ostile„ în spaţiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei, o premieră pentru această ţară membră NATO de la începutul conflictului.

Într-o postare pe X, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacţionat, spunând că „din ce în ce mai multe dovezi indică faptul că această mişcare, această direcţie de atac, nu a fost întâmplătoare”.

„Au existat incidente anterioare în care drone ruseşti individuale au trecut graniţa şi au parcurs o distanţă scurtă în ţările vecine. Dar de data aceasta, înregistrăm o scară mult mai mare şi o ţintă deliberată”, argumentează Zelenski. „Ucraina este gata să furnizeze Poloniei toate datele necesare disponibile cu privire la acest atac rus”, adaugă el.

În acest context, Zelenski spune că „Ucraina este gata să ajute Polonia să construiască un sistem eficient de avertizare şi protecţie împotriva unor astfel de ameninţări ruseşti” şi propune chiar „o acţiune comună şi coordonată”.

„Este clar că agresiunea rusă reprezintă un pericol pentru fiecare naţiune independentă din regiunea noastră şi, prin urmare, numai o acţiune comună şi coordonată poate garanta o securitate fiabilă”, scrie Zelenski. „Precedentul utilizării simultane a avioanelor de luptă din mai multe ţări europene pentru a doborî armele ruseşti şi a proteja vieţile omeneşti este extrem de semnificativ”, arată el.

„Ucraina a propus de mult timp partenerilor săi crearea unui sistem comun de apărare aeriană pentru a asigura doborârea garantată a „shahedurilor” (dronele de fabricaţie iraniană folosite de Rusia – n.r.), a altor drone şi a rachetelor prin forţa combinată a aviaţiei noastre de luptă şi a apărării aeriene”, punctează Zelenski.

„Împreună, europenii sunt întotdeauna mai puternici. Rusia trebuie să simtă că răspunsul la această escaladare şi, cu atât mai mult, la încercarea de a umili una dintre ţările cheie ale Europei, va fi clar şi puternic din partea tuturor partenerilor”, îşi pledează el cauza.