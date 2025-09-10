Numéro își lansează ediția americană la New York Fashion Week

Revista franceză Numéro intră pe piața americană cu o ediție semestrială, Numéro New York, editată de Philip Utz. Noul titlu promite povești de modă coed, editoriale ample despre scena artistică contemporană, interviuri neașteptate și un design minimalist, scrie WWD.

Primul număr, de 316 pagini și cu un tiraj de 80.000 de exemplare, va fi lansat miercuri în cadrul New York Fashion Week, la un preț de 30 de dolari. Pe copertă apar Alton Mason și Taylor Hill, alături de modele generate prin inteligență artificială.

Conținutul reunește figuri consacrate și voci surprinzătoare: dealerul de artă Larry Gagosian într-un dialog cu criticul New York Times Roberta Smith, Julia Fox alături de creatorul de conținut parizian Lyas, precum și editoriale vizuale semnate de Tina Barney și Vanessa Beecroft. Artistul Jeff Koons acordă un interviu amplu, iar Rick Owens inaugurează rubrica de final „Famous Last Words”, unde notează cu sinceritate ce iubește și ce detestă.

Fondată la Paris în 1998 și publicată de grupul Mazarine, Numéro are deja ediții în Țările de Jos, China, Japonia, Brazilia și Germania. Distribuția americană va include marile târguri internaționale de artă, galerii și instituții precum Fondation Louis Vuitton, Palais de Tokyo, MoMA și MOCA, dar și librării specializate.

Scopul noii ediții este să creeze „o punte între rafinamentul savoir-vivre-ului francez și energia culturii americane”, având totodată o prezență digitală activă pe Instagram.