G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

FOTOGALERIE Arheologii au descoperit în Callatis – Mangalia vase din aur și…

vas aur callatis arheologie arheolog
Foto: Muzeul Național de Istorie a României

FOTOGALERIE Arheologii au descoperit în Callatis – Mangalia vase din aur și argint extrem de rare. Artefactele vor fi expuse la Muzeul Național de Istorie a României

Articole8 Sep 0 comentarii

Muzeul Național de Istorie a României anunță că arheologii au descoperit în situl Callatis (lângă Mangalia) vase din aur și argint de la începutul secolului al III-lea înainte de Hristos, potrivit unui comunicat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Muzeul arată că artefactele sunt extrem de rare, fiind similare cu cele descoperite în cele mai fastuoase morminte antice, cum sunt cele de la Vergina (în Grecia de Nord) atribuite familiei lui Alexandru cel Mare ori cel al regelui trac Seuthes al III-lea (în Bulgaria).

Noile descoperiri arheologice de la Callatis sunt unicat pentru arheologia din România, potrivit sursei citate.

Ele vor fi prezentate la Muzeul Național de Istorie a României, vineri, 12 septembrie, ora 14.00, în cadrul evenimentului cultural Zilele Europene ale Patrimoniului.

Vasele de aur au fost descoperite în cursul cercetărilor arheologice sistematice realizate în cuprinsul sitului „Necropola tumulară a orașului antic Callatis”, în iulie 2025, în cadrul sectorului coordonat de specialiștii Muzeului Național de Istorie a României.

Instituția va organiza un eveniment cultural dedicat, la sediul Muzeului Național de Istorie a României, în Holul Central – spațiul expozițional corp strada Franceză.

Evenimentul cultural cuprinde o sesiune de scurte prezentări ale noilor descoperiri arheologice excepționale, conferința de presă și vernisarea unei micro-expoziții în cadrul căreia vor fi expuse temporar piesele recent descoperite.

Accesul publicului va fi liber.

vas argint callatis arheologie arheolog
Foto: Muzeul Național de Istorie a României
vas aur callatis arheologie arheolog
Foto: Muzeul Național de Istorie a României
vas aur callatis arheologie arheolog
Foto: Muzeul Național de Istorie a României
vas aur callatis arheologie arheolog
Foto: Muzeul Național de Istorie a României

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.