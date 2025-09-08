FOTOGALERIE Arheologii au descoperit în Callatis – Mangalia vase din aur și argint extrem de rare. Artefactele vor fi expuse la Muzeul Național de Istorie a României

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Muzeul Național de Istorie a României anunță că arheologii au descoperit în situl Callatis (lângă Mangalia) vase din aur și argint de la începutul secolului al III-lea înainte de Hristos, potrivit unui comunicat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Muzeul arată că artefactele sunt extrem de rare, fiind similare cu cele descoperite în cele mai fastuoase morminte antice, cum sunt cele de la Vergina (în Grecia de Nord) atribuite familiei lui Alexandru cel Mare ori cel al regelui trac Seuthes al III-lea (în Bulgaria).

Noile descoperiri arheologice de la Callatis sunt unicat pentru arheologia din România, potrivit sursei citate.

Ele vor fi prezentate la Muzeul Național de Istorie a României, vineri, 12 septembrie, ora 14.00, în cadrul evenimentului cultural Zilele Europene ale Patrimoniului.

Vasele de aur au fost descoperite în cursul cercetărilor arheologice sistematice realizate în cuprinsul sitului „Necropola tumulară a orașului antic Callatis”, în iulie 2025, în cadrul sectorului coordonat de specialiștii Muzeului Național de Istorie a României.

Instituția va organiza un eveniment cultural dedicat, la sediul Muzeului Național de Istorie a României, în Holul Central – spațiul expozițional corp strada Franceză.

Evenimentul cultural cuprinde o sesiune de scurte prezentări ale noilor descoperiri arheologice excepționale, conferința de presă și vernisarea unei micro-expoziții în cadrul căreia vor fi expuse temporar piesele recent descoperite.

Accesul publicului va fi liber.