EXCLUSIV O cosmeticiană din București specialistă în sprâncene, condamnată pentru că a efectuat ilegal 19 proceduri de mărire a buzelor și alungire a bărbiei / A recunoscut faptele și a primit 25.000 de lei amendă penală

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O femeie din Voluntari a fost reținută de polițiști în martie 2024 și anchetată de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată, după ce, fără a fi medic, a efectuat 19 proceduri de augmentare a buzelor și alungire a bărbiei. În final, ea a recunoscut infracțiunea și a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 25.000 de lei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform motivării acordului de recunoaștere a vinovăției, aprobat de un judecător pe data de 22 aprilie 2025, în perioada 16 august 2022 – 20 martie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, Nicoleta Simion (fostă Mantu), fără a deține calitatea de medic în specialitatea chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă sau alte specialități medicale, a efectuat 19 proceduri de augmentare a buzelor și alungire a bărbiei, prin injectarea de acid hialuronic și de lipoliză prin injectarea de substanțe chimice în țesutul adipos pentru a dizolva celulele grase localizate. Faptele au avut loc la punctul de lucru al unui firme care deținea un cabinet cosmetic din București.

Ancheta a început după ce organul de cercetare penală s-a sesizat că Simion desfășura ”o activitate comercială constând în servicii cosmetice (tatuare sprâncene, aplicare gene etc.), dar și servicii ce pot fi prestate de către un medic estetician sau dermatolog cu grad de specialist, respectiv de netezire a ridurilor, augmentare a buzelor, injectare cu acid hialuronic și lipoliză (injectarea unei substanțe chimice care topește grăsimea), deși nu este înscrisă în evidențele Colegiului Medicilor”.

Polițiștii au avut drept probe inițiale fotografiile postate de Simion pe contul ei de socializare. Ulterior, trei dintre cliente au fost audiate și au confirmat faptul că Simion a desfășurat procedura de augmentare a buzelor prin injectare cu acid hialuronic.

Cu ocazia percheziției efectuate la punctul de lucru au fost identificate, printre altele, seringi și ace, atât sigilate, cât și desigilate și acid hialuronic, femeia fiind reținută pentru 24 de ore la data de 27 martie 2024. Ulterior, ea a recunoscut săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată (19 acte materiale), dar un judecător a respins acordul de recunoaștere a vinovăției pe motiv că procurorul nu a descris cu acuratețe fiecare act material.

Anchetatorul a refăcut acordul, l-a retrimis la instanță și, pe 22 aprilie 2025, un alt complet de judecată l-a admis și a condamnat-o pe Simion la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 25.000 lei (100 zile-amendă ori 250 lei ziua-amendă).

De asemenea, i s-au confiscat 20 de seringi folosite și un flacon cu acid lactic, parțial plin, precum și suma de 19.000 de lei obținută în urma activității infracționale desfășurate. În motivare, judecătorul a luat în considerare că ”inculpata nu are antecedente penale, a recunoscut și regretat fapta comisă, a colaborat cu organele judiciare și este bine integrată în societate.”

Conform contului ei de socializare, în prezent Nicoleta Simion își continuă activitatea de cosmetician, în România și Anglia, inclusiv pentru buze. Astfel, zilele trecute ea a postat următorul mesaj însoțit de poza unei cliente: ”Micropigmentare buze rezultat vindecat Mulțumesc #ancadelastrehaia pentru poză ! Rezultatul buzelor imediat după ce au căzut cojitele ! Procesul de vindecare durează 3-7zile”