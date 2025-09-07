G4Media.ro
foto: Kremlin.ru

Maria Zaharova afirmă că plaja din Coreea de Nord a fost monitorizată cu drone în timpul vizitei lui Lavrov

Aeronave fără pilot au fost folosite pentru monitorizarea plajei în timpul vizitei ministrului rus de externe Serghei Lavrov în Coreea de Nord, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit TASS, transmite News.ro.

Întrebată dacă dronele pot deveni baza cooperării internaţionale, Zaharova a declarat că ”acest lucru se întâmplă deja”. Ea a afirmat că dronele sunt introduse în mod activ nu numai în sfera militară, ci şi în cea civilă, în întreaga lume.

„Am vizitat recent Coreea de Nord, ţara a fost vizitată de ministrul rus de externe Serghei Viktorovici Lavrov. Şi unul dintre locurile vizitate a fost zona staţiunii din Coreea de Nord, unde, de exemplu, dronele monitorizau plaja. Acesta este doar un exemplu. Probabil că în acest moment nu există nicio ţară care să nu acorde o atenţie prioritară acestui subiect”, a spus Zaharova.

