Maria Zaharova afirmă că plaja din Coreea de Nord a fost monitorizată cu drone în timpul vizitei lui Lavrov
Aeronave fără pilot au fost folosite pentru monitorizarea plajei în timpul vizitei ministrului rus de externe Serghei Lavrov în Coreea de Nord, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit TASS, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Întrebată dacă dronele pot deveni baza cooperării internaţionale, Zaharova a declarat că ”acest lucru se întâmplă deja”. Ea a afirmat că dronele sunt introduse în mod activ nu numai în sfera militară, ci şi în cea civilă, în întreaga lume.
„Am vizitat recent Coreea de Nord, ţara a fost vizitată de ministrul rus de externe Serghei Viktorovici Lavrov. Şi unul dintre locurile vizitate a fost zona staţiunii din Coreea de Nord, unde, de exemplu, dronele monitorizau plaja. Acesta este doar un exemplu. Probabil că în acest moment nu există nicio ţară care să nu acorde o atenţie prioritară acestui subiect”, a spus Zaharova.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de acest gen din război. Clădirea cabinetului de miniştri din Kiev, incendiată
Maria Zaharova: ”Abordarea Occidentului faţă de cultură este călcâiul lui Ahile/ Hollywoodul creează o anumită imagine a aşa-numitei vieţi americane, a visului american”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.