Ministrul Economiei: S-au terminat verificările la toate cele şase societăţi din subordine / Conducerile au fost numite cu nerespectarea legii, păcălindu-se AMEPIP astfel încât să nu mai fie o verificare suplimentară

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat că s-au încheiat verificările la şase societăţi din subordinea ministerului şi la toate a fost constatată aceeaşi situaţie şi anume conducerile fiind numite cu nerespectarea legii, păcălindu-se AMEPIP pentru a nu mai fi realizată o verificare suplimentară, transmite News.ro.

”Pentru situaţia rămasă de data trecută în discuţie cu dumneavoastră şi anume verificările pe care le-am început la şase societăţi, s-au terminat la toate societăţile Şi în absolut toată este exact aceeaşi situaţie. Conducerile au fost numite cu nerespectarea legii, păcălindu-se AMEPIP astfel încât să nu mai fie o verificare suplimentară. Am trimis către AMEPIP, pentru că ei sunt cei care trebuie să se sesizeze, am trimis către Parchet şi către ANI, pentru că am observat, pe lângă ocolirea AMEPIP, conflict de interese între cei care au fost numiţi şi cei care au fost puşi în comisii. Practic superiorul îşi punea inferiorul direct în comisie, pentru că după aceea inferiorul direct să-l selecteze pe superior. A fost selectat expertul care să facă selecţia cu semnătura persoanei care urma să fie selectată”, a declarat Radu Miruţă.

El a adăugat că pentru acest lucru Comisia Europeană ”a blocat României câteva sute de milioane de lei şi a cerut infringement dacă nu se schimbă conducerea”.

Radu Miruţă a mai prezentat şi o situaţie constatată la Fabrica de Pulberi de la Făgăraş.

”La Fabrica de Pulberi de la Făgăraş, în perioada 2022-2025, acolo se plăteau 200 de euro pe ceva ce se vindea cu 70 de euro, e vorba de acidul azotic, pentru care se plăteau 200 de euro şi se vindea produsul generat de aceşti 200 de euro cu 70 de euro. Una dintre cele trei firme pe care le-am verificat este din România, avea un singur angajat şi cifra de afaceri este aceeaşi cu diferenţa de la 200 la 70 înmulţit cu tonele vândute. Evident că acolo am eliberat din funcţie administratorul special şi am trimis la DNA”, a mai afirmat Radu Miruţă.