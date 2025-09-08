G4Media.ro
Atenţionare de călătorie a Ministerului de Externe: Grevă generală anunțată în Franţa pentru miercuri

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că sindicatele din transporturile publice în comun (La Base), cele feroviare (SUD-Rail, CGT Cheminots) şi aeriene (SUD-Aerien, CGT Air France), din învăţământ (SUD-Education), servicii publice (CGT de la Fonction publique), sănătate (SUD Santé Sociaux), comerţ (CGT Commerce et Services) şi sectoarele industriale (SUD Industrie) au lansat un apel la grevă generală naţională în data de miercuri, transmite Agerpres.

Potrivit MAE, cetăţenii români pot consulta aplicaţia SNCF Connect pentru informaţii despre traficul feroviar în timp real.

Cu una până la două zile înainte, previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercites, Transilien şi linii internaţionale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt rugaţi să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols sau ale aeroporturilor din localitatea de destinaţie/ plecare.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

– Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

– Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

– Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

– Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: http://pariş.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro, şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Tags:
