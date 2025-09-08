Ministrul ucrainean de externe, aşteptat într-o vizită în Ungaria săptămâna aceasta

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga va efectua săptămâna aceasta o vizită la Budapesta, „dacă totul merge bine”, a anunţat luni la o conferinţă de presă ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenţiilor Reuters şi MTI, citate de Agerpres.

În declaraţia despre vizita omologului său ucrainean, ministrul Peter Szijjarto a acuzat Ucraina ca fiind responsabilă pentru deteriorarea relaţiilor bilaterale, adăugând că Ungaria continuă să susţină dialogul. Situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Trancarpatia, refuzul premierului ungar Viktor Orban de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi aderarea Ucrainei la UE, precum şi recentele atacuri ucrainene asupra conductei petroliere Drujba care au perturbat aprovizionarea Ungariei cu petrol din Rusia sunt principalele surse de tensiune în relaţiile dintre Kiev şi Budapesta.

Ministrul Szijjarto a sugerat că aceste relaţii s-ar putea îmbunătăţi „dacă, de exemplu, Ucraina restabileşte toate drepturile minorităţilor de care i-a deposedat pe etnicii maghiari”. „Dacă o reglementare anti-corupţie poate fi restabilită într-un minut (în Ucraina) ca efect al presiunii europene, atunci la fel de repede ar putea fi restabilite şi drepturile minorităţilor”, a remarcat ministrul ungar de externe.

Acesta a deplâns însă că drepturile comunităţilor maghiare nu sunt o temă de preocupare la Bruxelles. „Comisarul european pentru extindere chiar mi-a spus asta faţă în faţă la Copenhaga şi a dat de înţeles în termeni concreţi că pentru ei corupţia este o temă mai importantă decât drepturile minorităţilor”, a dezvăluit şeful diplomaţiei ungare.

Szijjarto a ţinut să adauge că, în pofida tensiunilor cu Ucraina, el sprijină continuarea dialogului şi că îl aşteaptă pe omologul său la Budapesta săptămâna aceasta, „dacă totul merge bine” în pregătirea acestei vizite.

„În ultimii 11 ani, m-am întâlnit de zeci de ori cu patru miniştri ucraineni de externe diferiţi. Le-am spus mereu ce dorim noi, dar de fiecare dată s-a întâmplat opusul. Însă aşa funcţionează diplomaţia şi munca de politică externă, deci să mai încercăm o dată!”, a concluzionat ministrul ungar.

El a afirmat vineri că Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici măcar Rusia nu se opune acestei aderări.

„El (Zelenski) crede că respingerea de către Ungaria a aderării Ucrainei la UE este de neînţeles întrucât chiar şi Rusia nu i se opune. Ei bine, Zelenski are încă o dată impresia că abordarea lui se aplică tuturor celorlalţi”, a afirmat ministrul Szijjarto într-o postare pe Facebook. „Spre deosebire de cazul său, poziţia noastră nu este determinată din exterior. Nu ne interesează ce cred cei de la Moscova despre aderarea Ucrainei la UE”, a menţionat ministrul ungar în continuare.

Cetăţenii ungari „nu doresc ca ucrainenii să ne distrugă agricultura, piaţa muncii şi securitatea”, a enumerat Szijjarto principalele motive pentru care guvernul premierului Orban respinge intrarea Ucrainei în UE. „Aşadar, oricât de multă încredere ar avea Zelenski în ruşi, noi nu vom susţine aderarea Ucrainei la UE”, a încheiat ministrul ungar de externe.

Zelenski a anunţat luna trecută că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucţiona procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară şi blocarea majorităţii fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a lui Orban şi îl acuză de încălcarea „statului de drept” prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT şi, mai recent, adoptarea unei legislaţii ce restrânge finanţările din străinătate pentru ONG-uri şi presă în Ungaria.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat săptămâna trecută ca Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, în schimb consideră inacceptabilă intrarea acestei ţări în NATO. El a reafirmat vineri că Rusia se opune inclusiv prezenţei unor trupe NATO – şi a unor trupe străine în general – în Ucraina, în timp ce Zelenski şi susţinătorii săi europeni insistă asupra desfăşurării unor trupe ca garanţie de securitate pentru Ucraina în cazul unei încetări a focului.