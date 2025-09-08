Jaqueline Cristian, rezultat fantastic – Cea mai bună clasare din carieră în WTA

Parcursul bun de la US Open 2025 (a ajuns până în turul al treilea) a ajutat-o pe Jaqueline Cristian să facă un salt de 7 locuri în ierarhia mondială. În acest moment, jucătoarea de tenis din România se găsește pe locul 43 în lume, cel mai bun din carieră.

În vârstă de 27 de ani, Jaqueline este și în această săptămână jucătoarea din România cu cea mai bună clasare la simplu din WTA.

Mai mult decât atât, Cristian se găsește pe locul 43, cel mai bun ocupat vreodată în ierarhia mondială.

Și Sorana Cîrstea are parte de o urcare în clasament: de cinci poziții, ea aflându-se acum pe locul 66.

Pe site-ul WTA, Gabriela Ruse apare la categoria „cea mai drastică coborâre”: a pierdut 26 de locuri, ajungând până pe 96 în prezent.

Între primele 200 de locuri mondiale, România are șase reprezentante: Cristian, Cîrstea, Ruse, Begu, Todoni și Bulgaru.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

43 Jaqueline Cristian 1281 puncte (+7 locuri)

66 Sorana Cîrstea 998 (+5)

96 Gabriela Ruse 779 (-26)

109 Irina Begu 694 (-17)

114 Anca Todoni 660 (-2)

168 Miriam Bulgaru 421 (+32)

246 Patricia Țig 288 (-7)

282 Irina Bara 239 (-24)

284 Gabriela Lee 238 (+10)

297 Ana Bogdan 227 (-1) etc.

Sportive din România în clasamentul WTA de dublu

56 Sorana Cîrstea 1504 puncte (+1 loc)

62 Gabriela Ruse 1298 (+6)

73 Monica Niculescu 1094 (+10)

152 Jaqueline Cristian 505 (-45)

158 Irina Begu 495 (+5)

217 Irina Bara 370 (-23) etc

