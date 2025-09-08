Sondaj INSCOP: 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la UE nu limitează prea mult independenţa naţională

Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independenţa naţională, în timp ce 38,1% sunt de părere contrară, iar 9,5% nu ştiu sau nu răspund, relevă un sondaj INSCOP Research – Polithink, transmite Agerpres.

Conform cercetării sociologice, în special votanţii PSD şi AUR, persoanele între 45 şi 59 de ani şi angajaţii la stat sunt de părere că apartenenţa României la Uniunea Europeană limitează prea mult independenţa naţională, în timp ce votanţii PNL şi USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi cei cu venit redus consideră că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu ar limita prea mult independenta naţională.

Studiul analizează percepţia românilor pe teme de politică externă şi digitalizare.

Datele au fost culese în perioada 4-10 august 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului pe 1.107 de persoane, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ştefureac, director INSCOP Research, a precizat că „evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părţi a populaţiei României”. „Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu naraţiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influenţează opiniile românilor cu privire la raportul naţional-european”, mai arată acesta.