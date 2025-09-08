Preşedintele UDMR: Deficitul trebuie redus în cinci, şase ani / În acest an mai jos de 8% nu putem

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că România trebuie să reducă deficitul în cinci, şase ani şi a explicat că în acest an el nu va putea fi mai mic de 8%, transmite News.ro.

”Şi în cazul nostru urmează reforme, inclusiv reduceri de cheltuieli, nu 45 de miliarde de euro, fiindcă nu vorbim noi de astfel de sume, dar pentru economia românească, pentru bugetul României totuşi sunt sume considerabile. Şi încet-încet trebuie să reducem deficitul, Slavă Domnului, nu într-un singur an, nu în doi ani, avem cinci, şase ani la dispoziţie, dar în acest an mai mult de 8% nu putem. Adică mai jos de 8% nu putem. La 8,3%, 8,4% eu cred că dacă închidem toată lumea o să fie mulţumită. Eu aşa văd lucrurile”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la Antena 3.

El a precizat că ar fi bine dacă deficitul ar scădea doar cu un procent în acest an.

”Un singur procent în cinci luni, deci nu întreg an, fiindcă în prima perioadă, în primele cinci, şase luni încă nu ne-am apucat fiindcă eram în campanie electorală şi nimeni nu a vrut să se ocupe de aceste schimbări, de aceste, hai să spunem aşa, ajustări în buget. De aceea, noi când facem 1% în cinci luni, asta înseamnă mult mai mult dacă întinzi pe anul bugetar 2025”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă va accepta Comisia Europeană un deficit de opt procente în acest an, liderul UDMR a răspuns: ”Eu nu pot să vin cu informaţii mai precise fiindcă nu eu port discuţiile, ci Ministerul de Finanţe. Ministerul de Finanţe are în fiecare zi discuţii cu cei de la Comisie şi eu cred că în momentul în care Comisia vede că ne-am angajat foarte serios pe un anumit drum, cu anumită viteză, cu predictibilitate, atunci se poate negocia cu ei acest deficit de opt virgulă”.