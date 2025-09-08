Proiecte PSD: veteranii de război, călugării și mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie scutiți de contribuția de sănătate de 10% din venitul brut – DOCUMENT

PSD va depune în Parlament două proiecte legislative prin care vrea să scutească veteranii de război, călugării, călugărițele și mamele aflate în concediu de creștere a copilului de contribuția de sănătate de 10% din venitul brut, a anunțat luni președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Contribuția la sănătate pentru persoanele fizice (CASS) se calculează ca un procent de 10% din salariul lunar brut. Această contribuție este obligatorie pentru toți angajații ajută la finanțarea sistemului de sănătate. De exemplu, dacă o persoană are un venit lunar de 3.000 de lei, contribuția lunară la CASS ar fi de 300 de lei.

Cum justifică PSD cele două proiecte, care intră în coliziune cu pachetul de măsuri fiscale pe care guvernul Bolojan din care face parte și PSD l-a adoptat săptămâna trecută?

În cazul scutirii la veterani și văduve de război, PSD arată în expunerea de motive consultată de G4Media că impactul bugetar ar fi ”scăzut”, de circa 10 milioane de lei lunar. PSD nu arată însă cât ar fi impactul bugetar pentru călugări și călugărițe.

”Prezenta inițiativă legislativă are ca scop eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, precum și pentru personalul monahal – călugări și călugărițe. Această măsură se justifică atât prin impactul bugetar scăzut, cât și prin importanța ei socială, morală și umanitară. Numărul beneficiarilor este relativ redus, iar sumele vizate nu pun presiune semnificativă asupra bugetului de stat. Un calcul simplu ne arata ca pentru luna august pentru veterani, invalizi, văduve de război și persoanele persecutate politic, contribuția de asigurări sociale de sănătate ar fi de 10837645 de lei”, arată expunerea de motive.

În ceea ce privește scutirea de CASS a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului, PSD arată în expunerea de motive că vrea să evite criza demografică, dar nu indică impactul bugetar al scutirii.

”România traversează o criză demografică profundă, ale cărei efecte se resimt deja și care, în lipsa unor măsuri urgente și coerente, vor pune în pericol sustenabilitatea socială și economică a statului (…) Consecințele acestei realități sunt multiple și extrem de grave. Sociologii avertizează că, pe termen lung, România va înregistra un deficit acut de forță de muncă, ceea ce va crea presiuni suplimentare asupra pieței muncii și va afecta competitivitatea economică. În paralel, raportul tot mai dezechilibrat dintre populația activă și cea inactivă va genera o presiune insuportabilă asupra sistemului de pensii și asupra întregului buget public. În lipsa unui număr suficient de contribuabili, România riscă să devină o piață de desfacere tot mai mică, cu o atractivitate economică redusă, incapabilă să concureze cu alte state europene care reușesc să-și stabilizeze sau chiar să-și stimuleze natalitatea. În acest context critic, statul român nu își poate permite să transmită semnale descurajatoare pentru femeile care decid să devină mame”, arată expunerea de motive consultată de G4Media.

