Sindicatele din administrația publică îi solicită premierului să le invite la negocieri pe subiectul reducerii masive de posturi și amenință cu greva generală

Cele mai importante federații sindicale din România îî cer lui Ilie Bolojan să le invite la discuții pe marginea proiectului de lege ce vizează reducerea substanțială de posturi din administrația publică.

„Federaţia COLUMNA-SCOR,

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA,

Federaţia Naţională a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală,

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Publică Locală SEDLEX,

Federaţia PUBLISIND,

Federația Sindicatelor Democratice din România,

Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual FORŢA LEGII,

reprezentând împreună totalitatea organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de negociere colectivă „Administrație Publică”, precum și la nivelul unor grupuri de unități din administrația publică locală, având în vedere:

–blocajul intervenit în procesul de elaborare a proiectului de lege privind măsuri în administrația publică, în special în jurul intenției de reducere masivă a numărului de posturi,

–dezbaterile extrem de conflictuale din spațiul public pe această temă, cu diverse propuneri de măsuri care pot afecta grav atât funcționarea autorităților administrației publice locale, cât și regimul general al funcției publice din administrația locală,

–lipsa unui dialog participativ, real și constructiv cu noi, federațiile sindicale direct implicate

–reluarea recentă a procesului de colectare a datelor despre posturile existente în administrația publică locală, prin intermediul instituțiilor prefectului, într-un format substanțial îmbunătățit, care oferă posibilitatea localizării posturilor vacante și temporar vacante pe diversele categorii de activități din anexa la OUG nr. 63/2010, cu perspectiva unei evaluări corecte a capacității administrative pe care o au la acest moment autoritățile publice locale, din perspectiva resurselor umane

–necesitatea obiectivă și legală de dialog social și colaborare în identificarea soluțiilor adecvate pentru atingerea obiectivelor urmărite de către Guvern, dar fără măsuri nejustificate / eronate

–acțiunea de protest aflată în curs în primării, prin închiderea lucrului cu publicul

–faptul că, în lipsa unui dialog pe aceste teme, noi, federațiile reunite, avem programat un miting comun de protest în Piața Victoriei, urmat de un marș spre Parlament, în ziua de 15 septembrie,

precum și

–perspectiva declanșării grevei generale în administrația publică locală, notificată de către două dintre federațiile noastre, cu începere din 15 septembrie 2025 (Federația Națională a Sindicatelor din Administrație) respectiv din 17 septembrie 2025 (de către Federația Columna-SCOR) ca ultimă și extremă formă de sensibilizare a opiniei publice și a guvernului cu privire la problemele grave cu care ne confruntăm

din dorința de a deschide calea dialogului și negocierilor pentru rezolvarea problemelor de larg interes public pe care le-am enumerat mai sus,

VĂ SOLICITĂM

invitarea noastră de îndată la negocieri, în format minim de câte 2-3 reprezentanți ai prezentelor organizații sindicale reprezentative reunite, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (4) din Legea nr. 367/2022, cel târziu până joi 11 septembrie 2025, dată de la care organizarea acțiunilor de protest extreme programate săptămâna viitoare devine ireversibilă din punct de vedere logistic și financiar!”, se arată în scrisoare deschisă adresată primului ministru.