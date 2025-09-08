Un fost primar din Japonia vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local

Un primar care a demisionat după ce a fost vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local într-un oraş din Japonia, au anunţat luni oficiali locali, stârnind furie şi stupefacţie în rândul internauţilor, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Hideo Kojima a demisionat în martie 2024, după ce o anchetă oficială l-a acuzat că a comis acte de hărţuire, inclusiv atingerea sânilor şi a feselor unei colege.

Un oficial din oraşul Ginan, centrul Japoniei, a declarat pentru AFP că Kojima a fost ales în consiliul local, iar pe site-ul oraşului se precizează că acesta a primit al doilea cel mai mare număr de voturi în rândul celor 16 candidaţi.

„Acest lucru dovedeşte că locuitorii au încredere în mine”, a declarat luni Kojima la un canal de televiziune local, adăugând: „Să nu mai menţionaţi niciodată” acuzaţiile de hărţuire sexuală.

Pe reţelele sociale, unii internauţi şi-au exprimat uimirea: „Deci alegătorii oraşului îşi bat joc de angajatele care sunt victime ale hărţuirii sexuale? Ruşine să vă fie”, a scris un utilizator pe reţeaua X.

„Sunt atât de şocat încât am rămas fără cuvinte. Îmi pare rău pentru angajaţi”, a scris o altă persoană platforma Yahoo Japan.

La o conferinţă de presă anul trecut, Kojima a negat unele dintre acuzaţii. El a spus că gesturile sale ar fi putut părea îmbrăţişări, însă nu au fost.

Potrivit postului public de televiziune NHK, Kojima a declarat că nu a citit raportul complet al anchetei, în care se preciza că acesta le-ar fi spus unor angajate că „palmele sale sunt moi…pentru a le forţa pe acestea să le atingă”.

Raportul menţiona, de asemenea, că el „şi-a expus picioarele, suflecându-şi pantalonii, şi le-a rugat (pe angajate) să le atingă”.

Unele angajate au folosit spray dezinfectant după ce au fost atinse, conform raportului, care detalia şi remarci şi solicitări nepotrivite, el cerându-i unei angajate să se aplece în faţă.