G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un fost primar din Japonia vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire…

japonia, nipon, tokyo, kyoto, osaka, nara, hiroshima, nagasaki, fukushima, asia, steag, drapel
Sursa foto: Unsplash / Roméo A.

Un fost primar din Japonia vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local

Articole8 Sep 0 comentarii

Un primar care a demisionat după ce a fost vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local într-un oraş din Japonia, au anunţat luni oficiali locali, stârnind furie şi stupefacţie în rândul internauţilor, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Hideo Kojima a demisionat în martie 2024, după ce o anchetă oficială l-a acuzat că a comis acte de hărţuire, inclusiv atingerea sânilor şi a feselor unei colege.

Un oficial din oraşul Ginan, centrul Japoniei, a declarat pentru AFP că Kojima a fost ales în consiliul local, iar pe site-ul oraşului se precizează că acesta a primit al doilea cel mai mare număr de voturi în rândul celor 16 candidaţi.

„Acest lucru dovedeşte că locuitorii au încredere în mine”, a declarat luni Kojima la un canal de televiziune local, adăugând: „Să nu mai menţionaţi niciodată” acuzaţiile de hărţuire sexuală.

Pe reţelele sociale, unii internauţi şi-au exprimat uimirea: „Deci alegătorii oraşului îşi bat joc de angajatele care sunt victime ale hărţuirii sexuale? Ruşine să vă fie”, a scris un utilizator pe reţeaua X.

„Sunt atât de şocat încât am rămas fără cuvinte. Îmi pare rău pentru angajaţi”, a scris o altă persoană platforma Yahoo Japan.

La o conferinţă de presă anul trecut, Kojima a negat unele dintre acuzaţii. El a spus că gesturile sale ar fi putut părea îmbrăţişări, însă nu au fost.

Potrivit postului public de televiziune NHK, Kojima a declarat că nu a citit raportul complet al anchetei, în care se preciza că acesta le-ar fi spus unor angajate că „palmele sale sunt moi…pentru a le forţa pe acestea să le atingă”.

Raportul menţiona, de asemenea, că el „şi-a expus picioarele, suflecându-şi pantalonii, şi le-a rugat (pe angajate) să le atingă”.

Unele angajate au folosit spray dezinfectant după ce au fost atinse, conform raportului, care detalia şi remarci şi solicitări nepotrivite, el cerându-i unei angajate să se aplece în faţă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Reformarea Partidului Socialist încercată de premierul spaniol Pedro Sanchez după un scandal de corupţie este eclipsată de un nou scandal, de data aceasta de hărţuire sexuală

Articole5 Iul 2025
0 comentarii

Procesul în care actorul Gérard Depardieu este acuzat de hărțuire sexuală începe luni

Articole24 Mar 2025
0 comentarii

Trei foști directori ai gigantului francez de jocuri video Ubisoft sunt judecați pentru hărțuirea morală și sexuală sistematică a angajaților

Articole10 Mar 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.