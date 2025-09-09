Emmanuel Macron îl numește pe aliatul său, Sébastien Lecornu, noul prim-ministru al Franței., anunță BBC. Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial Renaissance, a fost numit marţi seara de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma unui vot de cenzură, transmite News.ro.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat marți pe Sebastien Lecornu, un protejat conservator care l-a susținut încă din campania prezidențială din 2017, în funcția de prim-ministru, contrar așteptărilor că s-ar putea orienta spre stânga, comentează Reuters.

Alegerea lui Lecornu, în vârstă de 39 de ani, reflectă hotărârea lui Macron de a continua cu un guvern minoritar care susține ferm agenda sa de reforme economice pro-business, care a inclus reducerea taxelor pentru companii și bogați și creșterea vârstei de pensionare.

Macron a fost obligat să numească al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după ce parlamentul a demis-o pe Francois Bayrou la doar nouă luni după instalare, din cauza planurilor sale de reducere a cheltuielilor pentru a limita deficitul public, care aproape dublase plafonul de 3% din PIB impus de Uniunea Europeană.

Prin numirea lui Lecornu, Macron riscă să îndepărteze Partidul Socialist de centru-stânga și rămâne dependent, în parlament, de sprijinul partidului de extremă dreaptă Reunirea Națională, condus de Marine Le Pen.

Prioritatea imediată a lui Lecornu va fi să creeze consens asupra bugetului pentru 2026, o sarcină care l-a învins pe Bayrou, care susținea reduceri agresive de cheltuieli.

Tulburările politice recente arată profunzimea crizei din Franța, care slăbește a doua economie din zona euro pe măsură ce se adâncește în criza datoriei.

Nominalizarea lui Lecornu nu este lipsită de riscuri pentru Macron, mai ales într-un moment de nemulțumire populară crescută și când sondajele arată că alegătorii doresc schimbare. Protestele naționale „Blocați totul” amenință perturbări larg răspândite miercuri.

Lecornu a fost recent ministru al Apărării în guvernul Macron, gestionând creșterea cheltuielilor militare și contribuind la formarea pozițiilor europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia.

A intrat în politică făcând campanie pentru fostul președinte Nicolas Sarkozy la 16 ani, a devenit primar al unui oraș mic din Normandia la 18 ani, apoi cel mai tânăr consilier guvernamental al lui Sarkozy la 22 de ani.

A părăsit partidul conservator Les Républicains pentru a se alătura mișcării centristului Macron în 2017, iar cinci ani mai târziu a condus campania de realegere a acestuia.

Prin numirea unui ministru din propriul său grup politic, cu un fundal conservator, Macron pare hotărât să-și păstreze moștenirea economică cu orice preț.

Socialiștii pledaseră pentru anularea unor politici emblematice pro-business, precum eliminarea taxei pe avere și creșterea vârstei de pensionare – măsuri pe care președintele le consideră esențiale pentru a face Franța atractivă pentru investitori.

Lecornu a avut uneori legături cu Marine Le Pen și cu șeful partidului ei, Jordan Bardella, cu care a avut o cină în secret anul trecut. Oficialii RN au declarat pentru Reuters că ar putea menține un sprijin tacit pentru Lecornu dacă acesta va fi numit premier.

Reunirea Națională a afirmat că nu va tolera creșteri ale taxelor pe muncă.