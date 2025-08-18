Investitorii în baterii și sisteme de stocare își extind cu mare viteză portofoliul investițional în România – presă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În contextul unui val accelerat de investiții, companii din România combină sistemele de stocare a energiei în baterii (Battery Energy Storage Systems – BESS) cu energia fotovoltaică, hidroelectrică sau eoliană sau construiesc instalații autonome de stocare. Acest grup include nume precum R.Power, Hidroelectrica, Engie și alți mari jucători în domeniu, relatează Energy Mag, citată de Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cele mai recente știri despre investițiile în BESS în România arată că această tehnologie devine încă un pilon în tranziția energetică a țării, alături de energia eoliană. De mai mulți ani, energia fotovoltaică (inclusiv „prosumatorii” – producători privați de energie) reprezintă sectorul dominant, iar energia geotermală este un domeniu emergent. Guvernul oferă stimulente pentru baterii atât la nivel casnic, cât și la scară largă.

Investițiile în BESS, fie în combinație cu surse regenerabile, fie ca instalații independente, permit obținerea de venituri din diferențele mari între prețurile angro ale energiei pe piața pentru ziua următoare – diferențe deosebit de utile atunci când prețurile sunt zero sau negative.

R.Power – sistem autonom BESS de 127 MW

R.Power, cu sediul în Polonia și cu prezență în Italia, Germania, Spania, Portugalia și România, are o capacitate de stocare de peste 17,5 GW în portofoliul său european – peste jumătate din totalul dezvoltării sale. În România, are deja în curs de dezvoltare proiecte autonome BESS de peste 1,2 GW.

A obținut o finanțare de 15 milioane de euro pentru construirea unui sistem autonom de 127 MW (cu o durată de două ore, adică 254 MWh) în zona Scornicești, județul Olt, la vest de București – un proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Obiectivul de finalizare: aproximativ un an.

La mijlocul lunii mai, România avea o capacitate instalată a sistemelor de baterii de 240,7 MW și o capacitate totală de 404,9 MWh.

Sursa: ENERGY MAG / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu