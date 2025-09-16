Interpol anunță o captură record de metamfetamină în 18 ţări / 386 de persoane arestate și 76 de tone de droguri confiscate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Interpol a anunţat marţi „confiscarea record” a aproape 300 de milioane de pastile de metamfetamină – un drog sintetic – realizată în cursul verii în America şi în Asia în timpul unei operaţiuni internaţionale a poliţiei, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În total, 386 de persoane au fost arestate, iar poliţia a confiscat 76 de tone de droguri, inclusiv 51 de tone de metamfetamină (în formă lichidă şi solidă), în timpul operaţiunilor desfăşurate între 30 iunie şi 13 iulie în 18 ţări şi denumite „Lionfish-Mayag III”, a declarat într-un comunicat Interpol, cu sediul central la Lyon, în Franţa.

Valoarea totală a drogurilor confiscate a fost estimată la 6,5 miliarde de dolari (5,5 miliarde de euro).

Interpol a evidenţiat în special confiscarea excepţională a 297 de milioane de comprimate „yaba”, pastile de metamfetamină care circulă pe scară largă în Asia de Sud-Est.

Alte droguri recuperate au inclus fentanil, cocaină, heroină şi ketamină.

Traficanţii s-au dovedit a fi plini de ingeniozitate: unele substanţe erau ascunse într-o placă de windsurfing, printre ananas, în aparate de cafea, pliculeţe de ceai sau pungi cu hrană pentru pisici, a relatat Interpol.

Recordul anterior era de aproximativ 190 de milioane de pastile confiscate, a relatat Interpol pentru AFP, citând cel mai recent raport al Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC).

În timpul operaţiunii Lionfish, cele mai mari capturi de metamfetamină au avut loc în Asia de Sud-Est, inclusiv în Laos, unde au fost recuperate 3,9 tone, împreună cu zece maşini de producţie, şi în Myanmar, unde au fost confiscate 9,25 milioane de pastile de yaba, potrivit aceleiaşi surse.

În Mexic, autorităţile au confiscat 1,7 tone de metamfetamină şi peste 190.000 de comprimate de fentanil. Pentru acest din urmă produs, ele au solicitat „publicarea urgentă” a unei notificări Interpol care avertizează asupra utilizării unor noi substanţe chimice „mortale” în fabricarea sa.

În India a fost destructurată o reţea importantă de pe Darknet care vindea ketamină şi LSD, „cu peste 600 de transporturi” în puţin peste un an, a mai informat Interpol.