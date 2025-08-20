Încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lucian Judele, city-managerul Capitalei, anunţă miercuri că încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău, joi, de la ora 10.00, urmând să demareze consolidarea aleilor din parc, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Ştiu că aşteptaţi de mult timp să auziţi că încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău. Mâine dimineaţă, la ora 10, vor începe lucrările de consolidare a aleilor”, arată Judele într-o postare pe Facebook.

El precizează că urmează partea de iluminat, iar din toamnă, după ce se va putea goli lacul, vor începe lucrările de consolidare a malurilor.