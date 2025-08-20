G4Media.ro
Încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău

Maluri înainte de consolidare, Lacul Herăstrău
Maluri înainte de consolidare, Lacul Herăstrău, 2024. Foto: G4Media

Încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău

București20 Aug

Lucian Judele, city-managerul Capitalei, anunţă miercuri că încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău, joi, de la ora 10.00, urmând să demareze consolidarea aleilor din parc, transmite News.ro.





”Ştiu că aşteptaţi de mult timp să auziţi că încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău. Mâine dimineaţă, la ora 10, vor începe lucrările de consolidare a aleilor”, arată Judele într-o postare pe Facebook.

El precizează că urmează partea de iluminat, iar din toamnă, după ce se va putea goli lacul, vor începe lucrările de consolidare a malurilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

