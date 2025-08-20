Încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău
Lucian Judele, city-managerul Capitalei, anunţă miercuri că încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău, joi, de la ora 10.00, urmând să demareze consolidarea aleilor din parc, transmite News.ro.
”Ştiu că aşteptaţi de mult timp să auziţi că încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău. Mâine dimineaţă, la ora 10, vor începe lucrările de consolidare a aleilor”, arată Judele într-o postare pe Facebook.
El precizează că urmează partea de iluminat, iar din toamnă, după ce se va putea goli lacul, vor începe lucrările de consolidare a malurilor.
