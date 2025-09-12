G4Media.ro
Ilie Bolojan, discuţii cu vicepremierul Predoiu ce privesc implementarea conceptului de fluidizare…

sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ilie Bolojan, discuţii cu vicepremierul Predoiu ce privesc implementarea conceptului de fluidizare rutieră în Bucureşti-Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetăţeni şi dezvoltarea unor dispecerate integrate cu Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale

Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu vicepremierul CătălinPredoiu despre implementarea conceptului de fluidizare rutieră în Bucureşti şi judeţul Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetăţeni şi dezvoltarea unor dispecerate integrate cu Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale, pentru o mai bună coordonare a intervenţiilor, transmite News.ro.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere de lucru cu viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, la care a participat şi secretarul de stat Bogdan Despescu. Discuţiile au vizat teme de interes major pentru cetăţeni, printre care: implementarea conceptului de fluidizare rutieră în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov; digitalizarea serviciilor destinate cetăţenilor, în vederea creşterii accesibilităţii şi reducerii birocraţiei; dezvoltarea şi operaţionalizarea unor dispecerate integrate care să reunească Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale, pentru o mai bună coordonare a intervenţiilor”, a anunţat, vineri, Guvernul.

Premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Cătălin Predoiu consideră că aceste iniţiative urmăresc modernizarea serviciilor publice, creşterea siguranţei rutiere şi eficientizarea activităţii instituţiilor aflate în slujba cetăţenilor.

