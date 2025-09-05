Guvernul libanez aprobă planul armatei de dezarmare a Hezbollah

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul Libanului a aprobat vineri un plan al armatei pentru dezarmarea Hezbollah, însă nu a stabilit un calendar pentru operaţiune, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Şedinţa executivului a durat trei ore, iar la intrarea în sală a comandantului Rodolphe Haykal cei cinci miniştri şiiţi, reprezentanţi ai Hezbollah şi ai aliatei grupării respective, Mişcarea Amal, au ieşit în semn de protest. Înaintea şedinţei, ministrul muncii, Mohammad Haidar, aliniat cu Hezbollah, susţinuse în faţa jurnaliştilor că orice decizie luată de guvern în absenţa miniştrilor şiiţi va fi nulă şi neavenită, deoarece ar contraveni sistemului de împărţire a puterii între confesiunile religioase libaneze.

Ministrul informaţiilor, Paul Morcos, a declarat ulterior presei că guvernul a salutat planul armatei, însă detaliile vor rămâne secrete; el nu a mers însă până la afirmaţia că acesta a fost adoptat oficial.

Potrivit lui Morcos, armata va începe implementarea planului ţinând cont de capacităţile logistice, materiale şi de personal de care dispune, însă este posibil să fie necesare „timp şi eforturi suplimentare”.

Dezarmarea miliţiei şiite pro-iraniene Hezbollah este o idee controversată în Liban, în special după războiul devastator cu Israelul de anul trecut, care a schimbat echilibrul de putere. Statele Unite şi Arabia, precum şi oponenţii Hezbollah din Liban – în primul rând musulmanii sunniţi şi creştinii – au cerut tot mai insistent ca gruparea să depună armele. Hezbollah a reacţionat avertizând că simpla discuţie despre subiect ar constitui o greşeală în timp ce israelienii îşi continuă loviturile aeriene şi ocupă teritorii în sudul ţării.