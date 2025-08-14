Duș rece pentru Iran la Beirut: „Zilele amestecului străin în Liban s-au încheiat” îi spun liderii libanezi trimisului Teheranului

Într-o rară mustrare, noua conducere a Libanului îi spune unui oficial iranian în vizită că nu va tolera interferența străină, în timp ce Beirutul merge mai departe cu un plan susținut de SUA de a dezarma Hezbollah după decenii de dominație, potrivit site-ului israelian Ynet News

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Libanul merge mai departe cu un plan fără precedent de a demonta arsenalul Hezbollah, un efort susținut de Statele Unite și puternic contestat de gruparea șiită aliniată Iranului și de aliatul său, mișcarea Amal.

Mai devreme în aceeași zi, Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a aterizat la Beirut după o călătorie din Irak cu o escală în Turcia. Potrivit presei locale, autoritățile siriene nu i-au permis să intre în spațiul lor aerian.

Larijani s-a întâlnit mai întâi cu președintele Libanului Joseph Aoun – creștin maronit, care a declarat că Libanul este deschis cooperării cu Iranul „în cadrul suveranității și prieteniei bazate pe respect reciproc”. Aoun a avertizat că „discursul recent al unor oficiali iranieni nu este de ajutor” și a subliniat că prietenia Iranului trebuie să fie „cu toți libanezii, nu cu o singură facțiune”.

„Libanul respinge interferența în afacerile sale interne din partea oricărei părți”, a spus Aoun. „Vrem ca Libanul să rămână sigur și stabil pentru toți, fără discriminare. La fel cum Libanul nu se amestecă în afacerile interne ale niciunui stat, inclusiv Iranul, nu va accepta interferența în propriile sale afaceri”.

Larijani a răspuns că Iranul dorește să consolideze legăturile „la toate nivelurile” și că „nu are intenția de a perturba” relațiile. El a afirmat că Iranul va ajuta Libanul dacă guvernul va solicita acest lucru.

Într-o întâlnire cu președintele Parlamentului, Nabih Berri – musulman șiit și lider al mișcării Amal, Larijani a declarat că statele străine „nu ar trebui să dea ordine Libanului din străinătate” și a insistat că „Iranul nu are intenția de a se amesteca în Liban sau în orice altă țară”. El a acuzat Statele Unite, nu Iranul, de amestec.

Prim-ministrul Nawaf Salam – musulman sunnit, a fost la fel de ferm față de Iran. El i-a spus lui Larijani că recentele declarații iraniene care criticau deciziile guvernului libanez și chiar emiteau amenințări directe încălcau normele diplomatice și principiul respectului reciproc. „Niciun oficial libanez nu ar îndrăzni să se amestece în afacerile interne ale Iranului”, a spus Salam. „Libanul nu va accepta niciun ameste în treburile sale interne și așteaptă un angajament clar din partea Iranului față de acest principiu”.

Salam a mai spus că Libanul va continua să utilizeze mijloace politice, diplomatice și juridice pentru a forța Israelul să se retragă de pe întreg teritoriul libanez și să înceteze atacurile. El a subliniat că orice ajutor extern trebuie să treacă prin instituțiile oficiale ale statului, nu prin partide politice sau canale paralele.

Postul saudit TV Al Hadath a relatat că Larijani a încercat să minimizeze recentele declarații ale Iranului, calificându-le drept „neintenționate”. Cu toate acestea, mai târziu în aceeași zi, Larijani a vizitat mormântul liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucis în recentul război, și a îndemnat susținătorii să „continue rezistența și fermitatea”.

Presiunea asupra Hezbollah crește

Cabinetul libanez a aprobat săptămâna trecută, într-o ședință dramatică, planul de dezarmare susținut de SUA, determinând miniștrii Hezbollah și Amal să părăsească sala în semn de protest. Planul ar pune capăt statutului de zeci de ani al Hezbollah ca singurul grup armat din Liban care nu se află sub controlul statului, poziție pe care o deține de la sfârșitul războiului civil din 1990.

Până de curând, discuția publică despre dezarmarea Hezbollah era considerată tabu. Dar loviturile puternice ale Israelului în timpul războiului, care au culminat cu uciderea lui Nasrallah și a unei mari părți din conducerea grupului susținut de Iran, l-au slăbit din punct de vedere politic și militar.

Această schimbare a deschis calea pentru alegerea lui Aoun în funcția de președinte, după doi ani de impas politic. Fost șef al armatei libaneze, Aoun afirmă că toate armele trebuie să se afle sub controlul statului pentru a restabili încrederea internațională în țară.

Propunerea SUA, prezentată de trimisul special Thomas Barrack în iunie, oferă retragerea Israelului din cinci puncte cheie de la frontieră, încetarea atacurilor israeliene în curs și miliarde de dolari în ajutor pentru reconstrucție, în schimbul dezarmării Hezbollah.

Potrivit Constituției Libanului, modificată în 1989, postul de președinte al Libanului este alocat unui creștin maronit, cel de prim ministru unui musulman sunnit, iar cel de președinte al parlamentului unui musulman șiit.

Parlamentul unicameral are 128 de mandate împărțite în mod egal între creștini de toate confesiunile, pe de o parte, musulmani de toate confesiunile și druzi pe de altă parte.