Guvernul libanez analizează planul armatei pentru dezarmarea Hezbollah, o inițiativă susținută de SUA

Guvernul libanez discută vineri un plan elaborat de armată pentru dezarmarea Hezbollah, o mişcare considerată foarte riscantă dat fiind climatul politic extrem de sensibil la nivel naţional, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Planul a fost elaborat după ce guvernul libanez a adoptat la începutul lui august o iniţiativă susţinută de SUA care îndeamnă la dezarmarea tuturor miliţiilor până cel târziu la sfârşitul anului şi la transferarea tuturor armelor sub controlul statului.

Nu se ştie deocamdată dacă miniştrii din partea Hezbollah şi aliatului său, Mişcarea Amal, vor permite continuarea dezbaterii sau vor bloca luarea unei decizii.

O retragere a membrilor Hezbollah din guvern ar putea cufunda Libanul într-o nouă criză politică.

Hezbollah este singura miliţie care şi-a păstrat armele după războiul civil din 1990, construind o structură a puterii paralelă cu sprijinul Iranului, structură care a obstrucţionat în mod repetat procesele politice din Liban.

De la începutul războiului său cu Israelul toamna trecută, Hezbollah este slăbit.

Gruparea insistă că se va dezarma doar dacă Israelul îşi va înceta atacurile în Liban şi îşi va finaliza retragerea trupelor sale din sudul teritoriului libanez.

În pofida unui armistiţiu, Israelul continuă să lovească teritoriul libanez aproape zilnic, incidente mortale fiind raportate zilele trecute.

Dezarmarea este parte a acordului de încetare a focului, însă premierului israelian Benjamin Netanyahu a promis doar vag o retragere graduală a trupelor. Observatorii se îndoiesc că un progres real va fi posibil înainte ca Libanul să facă el însuşi primii paşi.