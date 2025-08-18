Statele Unite cer Israelului să implementeze acordul de încetare a focului după ce Libanul a făcut un „prim pas” pentru dezarmarea Hezbollah

Emisarul american Tom Barrack a declarat luni că guvernul libanez a făcut „un prim pas” către dezarmarea organizaţiei Hezbollah, susţinută de Iran, şi a spus că acum depinde de Israel să îşi respecte partea şi să implementeze acordul de încetare a focului care a pus capăt războiului, relatează agenția de știri AFP.

Aceasta este prima vizită a lui Tom Barrack în Liban de când, sub presiunea Statelor Unite şi pe fondul îngrijorărilor legate de intensificarea atacurilor israeliene în Liban, guvernul libanez a însărcinat armata, la începutul lunii august, cu pregătirea unui plan pentru dezarmarea, până la sfârşitul lui 2025, a organizaţiei Hezbollah, fondată şi finanţată de Iran şi inamic declarat al Israelului.

Această decizie face parte din implementarea acordului de încetare a focului mediat de SUA, care pe 27 noiembrie a pus capăt conflictului de peste un an între Hezbollah şi Israel, între care două luni de război deschis, transmite Agerpres.

„Cred că guvernul libanez (…) a făcut un prim pas. Ceea ce avem nevoie acum este ca Israelul să respecte angajamentul reciproc”, a declarat Barrack după o întâlnire cu preşedintele libanez Joseph Aoun.

Acordul de încetare a focului prevede retragerea Hezbollah din zona aflată la sud de fluviul Litani şi destructurarea infrastructurii sale militare, în schimbul unei desfăşurări sporite a armatei libaneze şi a forţelor ONU de menţinere a păcii.

De asemenea, el prevede retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului. Cu toate acestea, Israelul menţine trupe în cinci poziţii la frontieră pe care le consideră strategice şi efectuează cu regularitate atacuri împotriva vecinului său.

Întrebat despre retragerea trupelor israeliene din Liban şi încetarea „încălcărilor” acordului, Barrack a spus că acesta este „exact următorul pas”.

„În următoarele săptămâni, veţi vedea progrese ale tuturor părţilor”, a asigurat el.

„Aceasta înseamnă o viaţă mai bună pentru populaţiile” din regiune, a declarat el.

Mişcarea şiită, singura facţiune libaneză căreia i s-a permis să-şi păstreze armele după războiul civil din Liban (1975-1990), a respins decizia guvernului de a se dezarma. Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat că guvernul „predă” ţara Israelului prin această măsură.