Generalul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată

General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a relatat duminică publicaţia RBC, citând o sursă neidentificată, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Lapin, în vârstă de 61 de ani, urmează să fie numit consilier al liderului din Tatarstan, responsabil pentru sprijinul acordat veteranilor şi familiilor acestora, potrivit agenţiei locale Tatar Inform.

În 2022, Lapin a condus Districtul Militar Central al Rusiei şi gruparea ”Centru” în Ucraina, fiind criticat dur de liderul cecen Ramzan Kadîrov după retragerea trupelor ruse din oraşul ucrainean Lîman. Ulterior, a fost numit la comanda Districtului Militar Leningrad, unde a condus şi gruparea ”Nord” în Ucraina şi la graniţa ucraineană.

În august anul acesta, Lapin a fost înlocuit de general-colonelul Evgheni Nikiforov.