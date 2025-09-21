Generalul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a relatat duminică publicaţia RBC, citând o sursă neidentificată, transmite Reuters, potrivit News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Lapin, în vârstă de 61 de ani, urmează să fie numit consilier al liderului din Tatarstan, responsabil pentru sprijinul acordat veteranilor şi familiilor acestora, potrivit agenţiei locale Tatar Inform.
În 2022, Lapin a condus Districtul Militar Central al Rusiei şi gruparea ”Centru” în Ucraina, fiind criticat dur de liderul cecen Ramzan Kadîrov după retragerea trupelor ruse din oraşul ucrainean Lîman. Ulterior, a fost numit la comanda Districtului Militar Leningrad, unde a condus şi gruparea ”Nord” în Ucraina şi la graniţa ucraineană.
În august anul acesta, Lapin a fost înlocuit de general-colonelul Evgheni Nikiforov.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
BREAKING Zelenski declară că Ucraina discută coordonarea cu Polonia și România pentru a ajuta la doborârea dronelor deasupra regiunilor sale vestice
Trump revine la ONU, pe fondul conflictelor din Gaza şi Ucraina şi al tensiunilor nucleare cu Iranul
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.