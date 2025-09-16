Formula 1 a dezvăluit calendarul sprinturilor pentru 2026: Montreal, Zandvoort și Singapore vor găzdui pentru prima dată acest tip de cursă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Formula 1 a dezvăluit calendarul sprinturilor pentru 2026, sezon în care vor fi șase weekenduri cu acest tip de cursă, iar Singapore, Zandvoort și Montreal vor fi gazde în premieră.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Marele Premiu al Marii Britanii, care a găzduit primul sprint din istorie în 2021, revine astfel în calendarul sprinturilor, iar cursa din Țările de Jos va avea sprint în ultimul său an, înainte ca Zandvoort să iasă din calendar după 2026.

De asemenea, Marele Premiu al Canadei de la Montreal se mută la finalul lunii mai și va găzdui pentru prima dată o cursă de sprint, la fel ca și Marele Premiu al Singaporeului. Cele patru locații le înlocuiesc pe Belgia, Austin, Brazilia și Qatar, în timp ce China și Miami își păstrează locurile.

Formula 1 a subliniat că weekendurile cu sprint din 2024 au înregistrat o audiență TV mai mare cu 10% față de cele normale, ceea ce a dus la discuții pentru creșterea numărului de sprinturi după 2027, posibil până la 10 pe sezon, potrivit Autosport.

„F1 Sprint a continuat să crească în popularitate și impact de la introducerea sa în 2021”, a spus Stefano Domenicali, CEO-ul F1. „Cu patru sesiuni competitive în loc de două, oferim mai multă acțiune pentru fani, partenerii media și promotori, ceea ce înseamnă și mai multă audiență. Sezonul 2026 va marca o nouă eră a regulamentelor, iar introducerea a trei noi locații pentru sprint va spori spectacolul.”

Cursa de sprint (100 km) are loc sâmbăta, cu puncte pentru primii opt clasați, iar grila este stabilită printr-o sesiune separată de calificări.

Formatul a fost modificat de mai multe ori de la introducerea sa în 2021. Inițial, rezultatul sprintului stabilea grila pentru cursa de duminică, dar din 2023 acesta a devenit un eveniment separat, cu calificări și cursă proprii. Criticat pentru lipsa de spectacol și pentru restricțiile din parc ferme, formatul a fost schimbat din nou în 2024, cu calificări pentru sprint vineri, cursa sprint sâmbătă dimineață și calificările pentru cursa principală sâmbătă după-amiază.

Max Verstappen este cel mai de succes pilot al erei sprinturilor, cu 12 victorii din cele 20 disputate până acum.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1