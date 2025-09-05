Filmul pierdut al lui Orson Welles: Inteligența artificială va încerca să reconstruiască cele 43 de minute distruse din „Splendoarea Ambersonilor”

Compania Showrunner, susținută de Amazon, a anunțat vineri un nou model de inteligență artificială conceput pentru a genera narațiuni lungi și complexe cu ajutorul căruia intenționează să reconstruiască cele 43 de minute distruse din filmul The Magnificent Ambersons (Splendoarea Ambersonilor) al lui Orson Welles, scrie The Hollywood Reporter.

CEO-ul Edward Saatchi își imaginează în cele din urmă Showrunner ca fiind „Netflix-ul AI”, în care utilizatorii pot interacționa și crea versiuni de tip fan fiction ale proprietății intelectuale pe care o vizionează.

„An de an, tehnologia se apropie tot mai mult de crearea de filme întregi cu ajutorul AI”, spune Saatchi. „Astăzi, AI nu poate susține o poveste mai lungă de un episod scurt”, dar tehnologia companiei sale este „un pas către un viitor înfricoșător și ciudat al povestirii generative”.

Rezultatul nu va fi comercializat, deoarece Showrunner nu a obținut drepturile asupra filmului de la Warner Bros. Discovery sau Concord. Dacă „văd o piață pentru acesta și o cale pentru acesta în afara contextului academic, atunci, desigur, au dreptul de proprietate asupra lui”, spune Saatchi. „Scopul nu este de a comercializa cele 43 de minute, ci de a le vedea existând în lume după 80 de ani în care oamenii s-au întrebat „ar fi putut fi acesta cel mai bun film realizat vreodată în forma sa originală?”

Filmul Magnificent Ambersons a fost filmat în 1941 la studiourile RKO din Gower Street, acum Sunset Gower Studios, din Los Angeles. Versiunea originală avea o durată de 131 de minute, dar Welles cedase dreptul la versiunea finală. Odată ce RKO a preluat montajul, a șters aproape o treime din negativele filmului fără aprobarea regizorului, pentru a elibera spațiu în arhivă. Acele imagini nu au fost niciodată găsite.

La acea vreme, filmul a fost proiectat pentru critici, iar recenzia din iulie 1942 a revistei The Hollywood Reporter a lăudat lungmetrajul ca fiind „o producție cinematografică cu merite artistice magnifice”, menționând că versiunea de 87 de minute „este departe de a putea fi rezumată în fraze obișnuite”. Pentru RKO, „Orson Welles valorează greutatea sa în aur”, scria revista.

Efortul Showrunner va implica o fuziune între inteligența artificială și tehnicile cinematografice tradiționale pentru a reconstrui secvențele pierdute. Aceasta include filmarea unor secvențe cu actori reali, cu planuri de a utiliza tehnici de transfer al feței și al poziției cu instrumente de inteligență artificială pentru a păstra asemănarea cu actorii originali din film. Fotografiile de pe platoul de filmare, arhivate în detaliu, vor servi ca bază pentru recrearea scenelor.

Brian Rose, un regizor care a petrecut ultimii cinci ani recreând 30.000 de cadre lipsă din film, conduce proiectului. El a reconstruit decorurile fizice în modele 3D, folosindu-le pentru a identifica mișcările camerei de filmat, astfel încât să se potrivească cu scenariul, fotografiile de pe platou și materialele de arhivă. Prin gândirea sa, el a reconstruit cadrajul și sincronizarea fiecărei scene, care vor servi ca bază pentru recreare.

„A existat, de exemplu, o filmare de patru minute, fără întrerupere, a cărei pierdere este o tragedie”, a declarat Rose într-o declarație. „Camera se mișcă de la un capăt al sălii de bal și apoi înapoi la celălalt capăt [în timp ce] aproximativ o duzină de personaje diferite intră și ies din cadru, iar subintrigile se întretaie. Era cu adevărat înaintea vremii sale. Cu toate acestea, cu excepția ultimelor 50 de secunde, întreaga secvență a fost tăiată.”

Tom Clive, expert VFX în schimbarea fețelor și întinerire, care a lucrat anterior pentru Metaphysic și s-a alăturat recent Showrunner, va oferi și el asistență.