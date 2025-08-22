Evgheni Prigojin știa că era „condamnat” după rebeliunea eșuată, spune mama sa / Violetta Prigojina, în vârstă de 85 de ani, spune că și-a avertizat fiul să nu sfideze autoritatea lui Putin

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comandantul militar și omul de afaceri rus Evgheni Prigojin părea „condamnat” după rebeliunea sa eșuată și i-a spus mamei sale că se aștepta să moară în zilele dinaintea accidentului avionului său privat, scrie The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prigojin, fondatorul celebrului grup de mercenari Wagner, a murit când avionul său de afaceri s-a prăbușit în vara anului 2023, la două luni după ce luptătorii săi au preluat pentru scurt timp controlul asupra orașului Rostov-pe-Don din sudul țării și au avansat spre Moscova într-o rebeliune de scurtă durată împotriva conducerii militare a Rusiei.

„Când l-am văzut ultima oară, părea condamnat”, a declarat Violetta Prigojina, în vârstă de 85 de ani, într-un interviu acordat publicației rusești Fontanka, amintindu-și de ultima întâlnire pe care a avut-o cu fiul său cu o săptămână înainte de accidentul mortal.

Întrebată dacă el își prevăzuse moartea, ea a răspuns: „Desigur”.

Prigojina, în primul interviu acordat de o rudă apropiată a defunctului lider Wagner, a spus că autoritățile încă nu i-au spus ce s-a întâmplat cu fiul ei.

Agențiile de informații occidentale cred că Prigojin a fost probabil ucis de o explozie la bordul avionului, la ordinul lui Vladimir Putin, ca răzbunare pentru revolta sa.

Prigojina, care conduce o galerie de artă pro-război, a spus că a încercat să-și convingă fiul să nu mărșăluiască spre Moscova, avertizându-l că supraestima amploarea sprijinului de care se bucura.

„Când ne-am văzut înainte de marș, i-am spus: «Jenia, doar oamenii de pe internet te vor susține. Nimeni nu va merge cu tine. Oamenii nu mai sunt așa acum. Nimeni nu va ieși în piață»”.

Prigojina a spus că fiul ei i-a răspuns: „Nu, mă vor susține”.

Rebeliunea de scurtă durată a lui Prigojin, lansată cu câteva sute dintre cei mai loiali luptători ai săi, a fost precedată de săptămâni de tensiuni crescânde cu ministerul apărării din Rusia și cu comandanții de vârf, pe care i-a acuzat de corupție.

La acea vreme, Wagner a jucat un rol cheie în ofensiva Rusiei împotriva Ucrainei, luptătorii lui Prigojin fiind adesea folosiți ca trupe de șoc în atacurile frontale din timpul luptelor din estul Ucrainei.

Deși nicio personalitate politică importantă nu a susținut rebeliunea lui Prigojin, sondajele au arătat că, la apogeul său, retorica sa directă și anti-establishment a avut un ecou larg și i-a adus un sprijin semnificativ din partea rușilor.

Când trupele Wagner au preluat controlul asupra unor obiective militare cheie din Rostov-pe-Don, Prigojin a fost întâmpinat călduros de localnici.

Dar el a anulat marșul la aproximativ 200 de kilometri de Moscova, după o serie de convorbiri telefonice cu înalți oficiali ruși și cu președintele belarus, Alexander Lukașenko, care a acționat ca intermediar.

În timpul avansului, luptătorii Wagner au doborât un elicopter de atac Ka-52, ucigând echipajul acestuia, și au distrus un avion militar Il-18.

„În cele din urmă, s-a întors pur și simplu – asta a fost tot”, a spus Prigojina.

„Nu avea nicio intenție să-l răstoarne pe Putin, absolut deloc. Voia doar să ajungă la conducerea militară”, a adăugat ea, susținând că fiul ei a oprit marșul pentru a evita vărsarea de sânge în rândul trupelor regulate rusești.

„Mi-a spus că nu putea să împuște tineri în timpul marșului”, a spus Prigojina.

După moartea lui Prigojin, autoritățile ruse au acționat rapid pentru a confisca imperiul său comercial, care se extindea mult dincolo de operațiunile mercenare, cuprinzând „ferme de boți” online, întreprinderi miniere în Africa și o vastă afacere de catering – sursa poreclei sale „bucătarul lui Putin”.

Forțele sale Wagner, care au operat în principal în Africa și au fost acuzate de atrocități în masă, au fost absorbite de structurile statului rus și continuă să funcționeze sub numele de Africa Corps.

Fiul lui Prigojin, Pavel, în vârstă de 27 de ani, care a luptat alături de Wagner în Siria, a fost în mare parte marginalizat în lupta pentru putere care a urmat după moartea tatălui său.

În septembrie 2024, Prigojina a obținut o victorie neașteptată într-un tribunal al UE, care a dispus eliminarea ei de pe lista sancțiunilor europene și a instruit Consiliul Uniunii Europene să îi plătească cheltuielile de judecată.

Ea și nepotul ei fuseseră supuși sancțiunilor ca parte a unei acțiuni mai ample împotriva familiei Prigojin, care de ani de zile a jucat un rol activ în rețeaua de afaceri a lui Evgheni Prigojin.

În interviul acordat Fontanka, Prigojina s-a plâns că, în ciuda faptului că a fost scoasă de pe lista sancțiunilor, i s-a refuzat recent viza pentru a călători la Hamburg, Germania, pentru a vizita o clinică.

„În schimb, pregătesc acum multe expoziții”, a spus ea, adăugând că una dintre principalele lucrări expuse în prezent în galeria ei din Sankt Petersburg prezintă un portret al fiului ei din Ucraina.