praf saharian elvetia franta
sursa foto: Captură video

Elveţia îi va oferi lui Putin imunitate, dacă vine la o Conferinţă de Pace, anunţă şeful diplomaţiei elveţiene Ignazio Cassis

Elveţia îi va oferi ”imunitate” preşedintelui rus Vladimir Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat de arestare, cu condiţia să vină ”la o Conferinţă de Pace”, a anunțat marţi ministrul de Externe Ignazio Cassis, relatează AFP, preluată de News.ro.

Guvermul federal helvetic a stabilit anul trecut ”regulile acordării imunităţii unei persoane pe numele căreia există un mandat internaţional de arestare”, declară Ignazio Cassis într-o conferinţă de presă comună, la Berna, cu omologul său italian Antonio Tajani.

El precizează că Guvernul a stabilit să acorde o imunitate ”dacă această persoană vine la o Conferinţă de Pace, nu dacă vine din motive private”, precizează şeful diplomaţiei elveţiene.

