G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Economiști laureați ai Premiului Nobel îl îndeamnă pe Netanyahu să oprească foametea…

premiul Nobel

Economiști laureați ai Premiului Nobel îl îndeamnă pe Netanyahu să oprească foametea în creștere din Gaza

Articole16 Aug 0 comentarii

Zeci de economiști americani și europeni, inclusiv 10 laureați ai Premiului Nobel, îi cer lui Benjamin Netanyahu să atenueze criza umanitară din Gaza, avertizând că lipsurile persistente ar putea duce la sancțiuni, retrogradări de rating și un exod masiv de oameni de știință și experți în tehnologie, relatează ynetnews.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Douăzeci și trei de economiști de frunte din SUA și Europa, mulți dintre ei evrei și printre care se numără 10 laureați Nobel, au trimis o scrisoare deschisă premierului israelian, îndemnându-l să „oprească imediat politicile care agravează foametea răspândită din Gaza.”

Spre deosebire de apeluri similare venite din partea intelectualilor și publicate frecvent, scrisoarea economiștilor nu acuză Israelul că înfometează deliberat populația sau că ar comite genocid. Ea subliniază faptul că Hamas poartă responsabilitatea principală pentru situația umanitară.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Netanyahu acuză planurile „rușinoase” ale Europei de a recunoaște statul palestinian: Mai multe țări europene au recunoscut statalitatea palestiniană în timpul războiului Israelului în Gaza, în care au murit zeci de mii de oameni

Articole10 Aug • 356 vizualizări
0 comentarii

Premierul Benjamin Netanyahu anunţă intenţia de a ocupa întreaga Fâşie Gaza, inclusiv zonele unde se află ostaticii

Articole5 Aug • 999 vizualizări
0 comentarii

Organizația teroristă Hamas anunţă că a răspuns unei propuneri israeliene de armistiţiu în războiul din Fâşia Gaza / Israelul analizează răspunsul / Brazilia se alătură procedurii prin care Africa de Sud acuză Israelul de genocid la Curtea Internaţională de Justiţie

Articole24 Iul 2025 • 146 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.