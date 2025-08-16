Economiști laureați ai Premiului Nobel îl îndeamnă pe Netanyahu să oprească foametea în creștere din Gaza

Zeci de economiști americani și europeni, inclusiv 10 laureați ai Premiului Nobel, îi cer lui Benjamin Netanyahu să atenueze criza umanitară din Gaza, avertizând că lipsurile persistente ar putea duce la sancțiuni, retrogradări de rating și un exod masiv de oameni de știință și experți în tehnologie, relatează ynetnews.com.

Douăzeci și trei de economiști de frunte din SUA și Europa, mulți dintre ei evrei și printre care se numără 10 laureați Nobel, au trimis o scrisoare deschisă premierului israelian, îndemnându-l să „oprească imediat politicile care agravează foametea răspândită din Gaza.”

Spre deosebire de apeluri similare venite din partea intelectualilor și publicate frecvent, scrisoarea economiștilor nu acuză Israelul că înfometează deliberat populația sau că ar comite genocid. Ea subliniază faptul că Hamas poartă responsabilitatea principală pentru situația umanitară.