Donald Trump şi Keir Starmer au trecut la subiecte sensibile după primirea regală de miercuri a liderului american

Preşedintele american Donald Trump a discutat joi cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la reşedinţa rurală a acestuia de la Chequers, în a doua zi a vizitei sale în Regatul Unit, fastul regal lăsând loc discuţiilor comerciale sau diplomatice sensibile, de la Ucraina la Gaza, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În sunetul cimpoaielor, Keir Starmer şi soţia sa, Victoria, l-au primit pe preşedintele american la reşedinţa rurală oficială a liderilor britanici, la 70 km de Londra, şi au început partea politică a vizitei cu o reuniune bilaterală.

Donald Trump i-a spus mai devreme la revedere lui Charles al III-lea, pe care l-a numit „un mare rege” şi „un mare gentleman”, pe peronul castelului de la Windsor. Donald Trump şi-a petrecut aici noaptea după ce a fost primit miercuri cu tot fastul monarhiei.

Presiunea este mare asupra lui Keir Starmer, care s-a poziţionat ca un intermediar între Donald Trump şi europeni, în special în ceea ce priveşte războiul din Ucraina. Londra apără necesitatea de a întări susţinerea Kievului şi de a pune mai multă presiune pe Rusia prin sancţiuni.

Cu prilejul banchetului somptuos de miercuri seară de la Windsor, Charles al III-lea a salutat „angajamentul personal” al preşedintelui american pentru a pune capăt diverselor conflicte din lume.

Criticat chiar şi în tabăra sa, laburistul Keir Starmer trebuie să convingă că a putut obţine beneficii din această a doua vizită de stat fără precedent pentru un preşedinte american.

Cunoscând admiraţia sa pentru Winston Churchill, Keir Starmer i-a prezentat lui Donald Trump arhive care i-au aparţinut fostului prim-ministru britanic.

Un mod de a-l calma poate pe preşedintele american înainte de a evoca spinoasă chestiune a taxelor vamale, precum şi un subiect sensibil asupra cărora nu sunt de acord: războiul din Gaza.

Potrivit Times, Keir Starmer a păstrat pentru acest weekend anunţul privind recunoaşterea Palestinei, înainte de discuţiile de luni de la Adunarea Generală a ONU, pentru a evita ca această chestiune să domine conferinţa de presă prevăzută la ora locală 14.20 (13.20 GMT) şi pentru a nu afişa divergenţe cu SUA.

Înainte de un dejun, Donald Trump şi Keir Starmer urmează să prezideze o recepţie cu actori economici, între care managerii gigantului farmaceutic britanic GSK, grupului industrial Rolls Royce sau companiei americane Microsoft.

Banchetul regal în prezenţa a numeroşi întreprinzători din domeniul tehnologiei (Apple, OpenAI, Nvidia, etc.) a arătat importanţa capitolului economic al acestei vizite de stat.

În ceea ce priveşte taxele vamale, în schimb, Keir Starmer nu va obţine nimic. El spera să încheie o serie de negocieri lungi pentru a obţine o scutire de la taxele vamale de 25% pentru oţelul britanic, promisă la începutul lui mai. În cele din urmă, însă, acest lucru nu se va întâmpla, scrie AFP.

Până acum, s-au anunţat investiţii americane de 150 de miliarde de lire (172,7 miliarde de euro) cu prilejul acestei vizite, în special din partea giganţilor Microsoft şi Google.

Laboratorul farmaceutic britanic GSK intenţionează să investească la rândul său 30 de miliarde de dolari în SUA în următorii cinci ani. Acest lucru ar trebui să-l încânte pe Trump, care pune presiune pe giganţii din sector pentru ca ei să investească în SUA.

Conferinţa de presă ar putea face să reapară subiectul jenant al afacerii Jeffrey Epstein, finanţistul şi infractorul sexual american, care a murit în 2019 în închisoare.

Acest dosar îi dă bătăi de cap lui Donald Trump de multe săptămâni şi l-a costat postul pe ambasadorul britanic la Washington, Peter Mandelson, demis săptămâna trecută de Keir Starmer după dezvăluiri privind legăturile sale strânse de prietenie cu Epstein.

Prim-ministrului britanic i se reproşează că l-a numit pe Mandelson în acest post strategic în pofida acestei prietenii şi opozanţii săi se întreabă ce ştia el de fapt despre relaţiile fostului ambasador cu finanţistul american.

Melania Trump, care a văzut dimineaţă casa de păpuşi a reginei Mary de la Windsor, alături de regina Camilla, se va deplasa la Chequers cu un elicopter.

Preşedintele american şi prima doamnă vor pleca spre Washington la sfârşitul după-amiezii. Vizita lor de stat în Regatul Unit ar urma să dureze în total 28 de ore.