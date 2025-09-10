G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Donald Trump: Atacul Israelului în Qatar „nu a fost o decizie luată…

Trump Netanyahu
foto: Official White House Photo by Shealah Craighead

Donald Trump: Atacul Israelului în Qatar „nu a fost o decizie luată de mine”

Articole10 Sep 1 comentariu

Preşedintele Donald Trump a încercat marţi să se distanţeze şi mai mult de atacul Israelului din Qatar, postând o adăugire la o declaraţie anterioară a Casei Albe în care specifică faptul că decizia a fost luată de liderul Israelului şi că SUA au aflat prea târziu pentru a interveni, relatează CNN, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu a fost o decizie luată de mine”, a scris Trump pe Truth Social, inserând fraza într-o declaraţie citită mai devreme în sala de presă a Casei Albe de către secretara sa de presă, Karoline Leavitt.

Trump a adăugat, de asemenea, că, până când administraţia sa a aflat despre atac şi a informat autorităţile din Qatar, nu se mai putea face mare lucru pentru a-l opri.

„I-am cerut imediat trimisului special Steve Witkoff să informeze autorităţile din Qatar despre atacul iminent, ceea ce a şi făcut, dar, din păcate, prea târziu pentru a opri atacul”, a scris Trump.

Preşedintele a mai spus că i-a cerut secretarului de stat Marco Rubio să finalizeze un acord de cooperare în domeniul apărării cu Qatarul, deşi cele două ţări au deja un pact existent pe care Trump l-a modificat când a vizitat Qatarul în luna mai.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situaţie „foarte gravă”

Articole9 Sep • 369 vizualizări
0 comentarii

Recunoaşterea unui stat palestinian ar dăuna „stabilităţii regionale”, susţine Israelul

Articole9 Sep • 255 vizualizări
0 comentarii

Democraţii din Congres fac publică o felicitare către Jeffrey Epstein cu aluzii sexuale, care ar avea semnătura lui Donald Trump / Preşedintele a negat

Articole9 Sep • 2.266 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Trumpanzeul a stiut de atac si si-a dat acordul pentru el (sunt mai multe surse care arata asta) dar acum neaga cu lasitate, cand vede efectele…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.