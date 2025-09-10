Donald Trump: Atacul Israelului în Qatar „nu a fost o decizie luată de mine”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Donald Trump a încercat marţi să se distanţeze şi mai mult de atacul Israelului din Qatar, postând o adăugire la o declaraţie anterioară a Casei Albe în care specifică faptul că decizia a fost luată de liderul Israelului şi că SUA au aflat prea târziu pentru a interveni, relatează CNN, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu a fost o decizie luată de mine”, a scris Trump pe Truth Social, inserând fraza într-o declaraţie citită mai devreme în sala de presă a Casei Albe de către secretara sa de presă, Karoline Leavitt.

Trump a adăugat, de asemenea, că, până când administraţia sa a aflat despre atac şi a informat autorităţile din Qatar, nu se mai putea face mare lucru pentru a-l opri.

„I-am cerut imediat trimisului special Steve Witkoff să informeze autorităţile din Qatar despre atacul iminent, ceea ce a şi făcut, dar, din păcate, prea târziu pentru a opri atacul”, a scris Trump.

Preşedintele a mai spus că i-a cerut secretarului de stat Marco Rubio să finalizeze un acord de cooperare în domeniul apărării cu Qatarul, deşi cele două ţări au deja un pact existent pe care Trump l-a modificat când a vizitat Qatarul în luna mai.