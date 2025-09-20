Demolările din Gaza City amplifică temerile privind strămutarea permanentă a palestinienilor

Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii intense de demolare a imobilelor înalte înaintea ofensivei terestre lansate săptămâna aceasta. Armata israeliană susţine că a distrus până la 20 de blocuri folosite de Hamas, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a vorbit despre 50 de ”turnuri teroriste” puse la pământ, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Rezultatul a lăsat sute de oameni fără adăpost. Martorii descriu evacuări în panică, familii fugind fără acte sau bunuri, urmate de prăbuşirea controlată a clădirilor în câteva secunde. Shady Salama Al-Rayyes, un locatar care plătise ani de zile un credit pentru apartamentul său, spune că distrugerile urmăresc golirea oraşului de populaţia palestiniană, o temere împărtăşită şi de Biroul ONU pentru Drepturile Omului, care a avertizat că ar putea fi vorba de epurare etnică.

Israelul afirmă că obiectivul este distrugerea infrastructurii Hamas şi eliberarea ostaticilor, negând existenţa unei strategii deliberate de ”a rade” a oraşului. Totuşi, două surse din domeniul securităţii israeliene au recunoscut pentru Reuters că obiectivele politice – inclusiv ideea de a redesena zone din Gaza – pot să difere de cele militare.

Consecinţele sunt devastatoare: ONU estimează că aproape 80% din clădirile din Gaza au fost distruse sau avariate, incluzând spitale şi şcoli. Organizaţii umanitare avertizează că demolarea blocurilor, una dintre ultimele forme de adăpost rămase, va agrava supraaglomerarea şi criza umanitară din sud. În total, peste 65.000 de palestinieni au fost ucişi de la începutul războiului, iar foametea şi strămutarea masivă continuă să se extindă.