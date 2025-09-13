G4Media.ro
Daniel David: Anul școlar a început bine, în doar 1,8% dintre școli…

Daniel David / Foto: captură Youtube.com/ George Buhnici

Daniel David: Anul școlar a început bine, în doar 1,8% dintre școli exista o anumită formă de boicot

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că anul şcolar a început bine, în pofida contextului generat de nemulţumirile cadrelor didactice. El a precizat că în prima zi de şcoală toţi copiii au fost primiţi în unităţile de învăţământ. De asemenea, în peste jumătate dintre şcoli au fost organizate festivităţi, transmite News.ro.

Daniel David a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, în câte şcoli au fost proteste în prima zi de şcoală şi în câte unităţi au avut loc festivităţi.

”Pe acest fond de nemulţumiri eu cred că anul şcolar a început bine, uitându-mă la diverse discuţii anterioare, la diverse ameninţări, la diverse lucruri afirmate în spaţiul public, până la urmă în prima zi de şcoală toţi copiii care au mers la şcoală au fost primiţi în şcoli şi peste jumătate dintre unităţile şcolare, deşi nu era un lucru obligatoriu, au organizat şi festivităţi. Eu chiar am spus – aici am fost pe aceeaşi linie cu sindicatele -, fiind într-o situaţie de criză fiscal-bugetară o lăsăm mai moale cu festivităţile”, a afirmat Daniel David.

El a precizat că în cea de-a doua zi de şcoală cursurile se desfăşurau normal în cele mai multe unităţi de învăţământ

”În a doua zi cursurile se desfăşurau normal în marea majoritate a unităţilor şcolare. Cred că am avut 1,8% din totalul unităţilor şcolare cu personalitate juridică, în jur de 5700 în care exista o anumită formă de boicot. Forma de boicot cea mai răspândită era forma în care profesorii erau în sala de clasă, dar nu îşi desfăşurau activitatea didactică, mai degrabă supravegheau copiii şi nu predau”, a explicat ministrul Educaţiei.

