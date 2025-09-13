Daniel David: Anul școlar a început bine, în doar 1,8% dintre școli exista o anumită formă de boicot
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că anul şcolar a început bine, în pofida contextului generat de nemulţumirile cadrelor didactice. El a precizat că în prima zi de şcoală toţi copiii au fost primiţi în unităţile de învăţământ. De asemenea, în peste jumătate dintre şcoli au fost organizate festivităţi, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Daniel David a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, în câte şcoli au fost proteste în prima zi de şcoală şi în câte unităţi au avut loc festivităţi.
”Pe acest fond de nemulţumiri eu cred că anul şcolar a început bine, uitându-mă la diverse discuţii anterioare, la diverse ameninţări, la diverse lucruri afirmate în spaţiul public, până la urmă în prima zi de şcoală toţi copiii care au mers la şcoală au fost primiţi în şcoli şi peste jumătate dintre unităţile şcolare, deşi nu era un lucru obligatoriu, au organizat şi festivităţi. Eu chiar am spus – aici am fost pe aceeaşi linie cu sindicatele -, fiind într-o situaţie de criză fiscal-bugetară o lăsăm mai moale cu festivităţile”, a afirmat Daniel David.
El a precizat că în cea de-a doua zi de şcoală cursurile se desfăşurau normal în cele mai multe unităţi de învăţământ
”În a doua zi cursurile se desfăşurau normal în marea majoritate a unităţilor şcolare. Cred că am avut 1,8% din totalul unităţilor şcolare cu personalitate juridică, în jur de 5700 în care exista o anumită formă de boicot. Forma de boicot cea mai răspândită era forma în care profesorii erau în sala de clasă, dar nu îşi desfăşurau activitatea didactică, mai degrabă supravegheau copiii şi nu predau”, a explicat ministrul Educaţiei.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Daniel David, atac la fostul ministru Mircea Miclea al cărui consilier a fost: Puțin m-am simțit trădat. Mi-ar fi plăcut ca multe recomandări pe care mi le-a făcut când sunt cu spatele la perete să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011
Daniel David: A fost o formă de patriotism opțiunea mea de a fi un ministru responsabil, în primul rând pentru țară, nu pentru imaginea mea
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.